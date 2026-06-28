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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: CSMT स्टेशन के बाहर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लहराया कोयता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई: CSMT स्टेशन के बाहर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लहराया कोयता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई की लोकल ट्रेन का एक खोफनाक मामला सामने आया है, जहां त्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति धारदार कोयता लहराते हुए लोगों के पीछे दौड़ने लगा.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Jun 2026 07:59 AM (IST)
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मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी का मामला नया ही था की एक और मामला सामने आया, जिसमे एक शख्स मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर धारदार कोयता लहराने लगा. यह घटना माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में शनिवार (27 जून) को CSMT स्टेशन के बाहर हुई, जहां एक युवक कोयता लहराकर लोगों को डराने-धमकाने लगा. गनीमत रही की इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई.

आरोपी ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद कोयता निकाल डराना किया शुरू 

इस बात कि जानकारी एक शख्स ने मुंबई पुलिस को X पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पुलिस टुनरंट एक्टिव हो गई. जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सहायक पुलिस निरीक्षक संध्या निकम अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं. उस समय युवक हाथ में कोयता लेकर जोर-जोर से चिल्ला रहा था और आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ अपने साथ मौजूद महिला की ओर भी हमला करने के अंदाज में दौड़ रहा था.

पुलिस टीम ने पीछे से घेरकर युवक को काबू किया और उसके हाथ से कोयता छीन लिया. पूछताछ में महिला ने बताया कि आरोपी वकार अनवर शेख (22 वर्ष) उसका पति है. दोनों घूमने के लिए आए थे, लेकिन आपसी विवाद के बाद वकार ने बैग से कोयता निकाल लिया और महिला व आसपास मौजूद लोगों को धमकाने लगा.

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पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लकेर महिला को बचाया

इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बचाया और आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घटना के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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