मुंबई: CSMT स्टेशन के बाहर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लहराया कोयता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी का मामला नया ही था की एक और मामला सामने आया, जिसमे एक शख्स मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर धारदार कोयता लहराने लगा. यह घटना माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में शनिवार (27 जून) को CSMT स्टेशन के बाहर हुई, जहां एक युवक कोयता लहराकर लोगों को डराने-धमकाने लगा. गनीमत रही की इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई.

आरोपी ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद कोयता निकाल डराना किया शुरू

इस बात कि जानकारी एक शख्स ने मुंबई पुलिस को X पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पुलिस टुनरंट एक्टिव हो गई. जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सहायक पुलिस निरीक्षक संध्या निकम अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं. उस समय युवक हाथ में कोयता लेकर जोर-जोर से चिल्ला रहा था और आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ अपने साथ मौजूद महिला की ओर भी हमला करने के अंदाज में दौड़ रहा था.

पुलिस टीम ने पीछे से घेरकर युवक को काबू किया और उसके हाथ से कोयता छीन लिया. पूछताछ में महिला ने बताया कि आरोपी वकार अनवर शेख (22 वर्ष) उसका पति है. दोनों घूमने के लिए आए थे, लेकिन आपसी विवाद के बाद वकार ने बैग से कोयता निकाल लिया और महिला व आसपास मौजूद लोगों को धमकाने लगा.

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पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लकेर महिला को बचाया

इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बचाया और आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घटना के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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