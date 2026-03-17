Mumbai Crime: पति ने पत्नी को चलती लोकल ट्रेन के सामने दिया धक्का, आरोपी सूरत से गिरफ्तार

Mumbai Crime News: मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली आपराधिक घटना सामने आई है. पारिवारिक विवाद के कारण एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चलती लोकल ट्रेन के सामने धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. बाद में पुलिस ने आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी की पहचान राजकुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन बताया जा रहा है. आरोप है कि उसने 14 मार्च की सुबह अपनी 36 साल की पत्नी पुष्पा को चलती मुंबई लोकल के सामने धक्का दे दिया. इस खौफनाक घटना के बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ फरार हो गया था. खास बात यह है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही मृत महिला ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला?

मृतका के भाई कमलेश कुमार गुप्ता, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी कारण वह अपनी बहन और उसके 15 साल के बेटे को उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव ले जाने के लिए मुंबई आया था.

14 मार्च को एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पुष्पा पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद कमलेश, पुष्पा और उसका बेटा मुलुंड स्टेशन पहुंचे. इसी दौरान कमलेश को याद आया कि उसका आर्मी आईडी कार्ड घर पर ही रह गया है. वह अपने भतीजे के साथ उसे लेने वापस चला गया.

इसी बीच गुस्से में आए राजकुमार ने दोनों को घर में बंद कर दिया और खुद मुलुंड स्टेशन पहुंच गया. एफआईआर के मुताबिक, उसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी अपनी पत्नी को चलती लोकल ट्रेन के सामने धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया.

आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

घटना के बाद वहां मौजूद यात्रियों ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी. रेलवे अधिकारियों ने घायल पुष्पा को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. उधर, कमलेश ने पड़ोसियों की मदद से खुद को घर से छुड़ाया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस के अनुसार यह पूरी वारदात स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

कुर्ला जीआरपी की शिकायत के आधार पर आरोपी राजकुमार गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.