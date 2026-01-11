मुंबई: भड़काऊ पोस्ट मामले में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, हिरासत में लिया ब्रिटिश नागरिक

मुंबई में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर क्राइम ब्रांच ने शनिवार (10 जनवरी) को बड़ी कार्रवाई की. जैसे ही एक ब्रिटिश नागरिक डॉ. संग्राम पाटिल मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, क्राइम ब्रांच यूनिट-3 की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणियों के मामले में की गई.

पत्नी के साथ पहुंचा था मुंबई

मिली जानकारी के मुताबिक, डॉ. संग्राम पाटिल अपनी पत्नी के साथ शनिवार को मुंबई पहुंचा था. एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस टीम ने उसे रोक लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई. पूछताछ के दौरान उनसे सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक अकाउंट और पोस्ट की गई सामग्री को लेकर सवाल किए गए. कई घंटे चली पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, डॉ. संग्राम पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो ब्रिटेन का नागरिक हैं. उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. पुलिस का कहना है कि ऐसी पोस्ट से समाज में तनाव और सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो सकती है.

18 दिसंबर को दर्ज हुई थी शिकायत

इस मामले में 18 दिसंबर 2025 को एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल श्यामराव भामरे ने की थी. शिकायत में बताया गया था कि दो फेसबुक अकाउंट्स के जरिए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई है, जिनमें से एक अकाउंट डॉ. संग्राम पाटिल के नाम से बताया गया है.

शिकायत के अनुसार, 14 दिसंबर 2025 को “शेहर विकास आघाड़ी” नाम के फेसबुक अकाउंट से भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ भाषा में पोस्ट साझा की गई थी.

आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई. इतना ही नहीं, पोस्ट में एक महिला के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी होने का दावा किया गया है.

दूसरे अकाउंट से भी की गई टिप्पणी

इसके अलावा, उसी दिन डॉ. संग्राम पाटिल नाम के फेसबुक अकाउंट से भी भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की गई थीं. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की पोस्ट समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच तनाव और वैमनस्य पैदा कर सकती हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद से जांच लगातार जारी है. सोशल मीडिया पोस्ट, संबंधित फेसबुक अकाउंट्स और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल पूछताछ के बाद डॉ. संग्राम पाटिल को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है.