हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने 4 को दबोचा

Mumbai Crime News: मुंबई के जोन 12 के डीसीपी संदीप जाधव के मुताबिक बोरीवली के नामचीन सर्राफा व्यवसायी को लगातार फोन और मैसेज आ रहे थे. कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया.

By : सूरज ओझा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 08:40 AM (IST)


मुंबई में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक प्रतिष्ठित सर्राफ व्यापारी से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का बड़ा मामला सामने आया है. इस मामले में बोरीवली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक सुनियोजित जाल बिछाया और चार आरोपियों को उस समय रंगे हाथ दबोच लिया, जब वे व्यापारी से फिरौती के रूप में सोने का सिक्का लेने पहुंचे थे.

मुंबई के जोन 12 के डीसीपी संदीप जाधव के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम 18 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच का है. बोरीवली के एक नामचीन सर्राफ व्यवसायी को लगातार इंटरनेशनल नंबरों से फोन और मैसेज आ रहे थे. कॉल करने वाले आरोपियों ने खुद को 'लॉरेंस बिश्नोई गैंग' का सदस्य बताया और व्यापारी से 30 लाख रुपये की मांग की. आरोपियों ने धमकी दी कि यदि समय पर रकम नहीं मिली, तो व्यापारी और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा, जिससे पूरा परिवार गहरे खौफ में था.

व्यापारी की शिकायत पर केस दर्ज

व्यापारी की शिकायत पर बोरीवली पुलिस ने 'भारतीय न्याय संहिता 2023' की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की रणनीति बनाई. पुलिस के निर्देश पर व्यापारी ने आरोपियों को बैंक खाते में पैसा भेजने के बजाय नकद और सोने के सिक्के देने के बहाने बुलाया. जैसे ही एक आरोपी मुंबई के माहिम इलाके में सोने का सिक्का लेने पहुंचा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर बाकी तीन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

मोटी रकम वसूली के लिए बड़े गैंग का इस्तेमाल

पकड़े गए चारों आरोपी मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 27 से 36 वर्ष के बीच है. पूछताछ के दौरान यह संकेत मिले हैं कि ये आरोपी संगठित तरीके से बड़े गैंग के नाम का इस्तेमाल कर व्यापारियों में दहशत पैदा करते थे ताकि आसानी से मोटी रकम वसूली जा सके. पुलिस फिलहाल इनके मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और पुराने संपर्कों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इनका वास्तव में बिश्नोई गैंग से कोई सीधा संबंध है या इन्होंने सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया है.

मुंबई पुलिस की व्यापारियों से अपील

इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की धमकी भरी कॉल आने पर डरे नहीं और तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही आपराधिक खबरों से प्रेरित होकर कुछ छोटे अपराधी बड़े गैंग्स के नाम पर रंगदारी मांगने का ट्रेंड अपना रहे हैं. इस सफल ऑपरेशन ने न सिर्फ एक व्यापारी की जान बचाई, बल्कि शहर में फैलने वाली संभावित दहशत को भी समय रहते रोक दिया है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi MUMBAI POLICE MUMBAI NEWS
