मुंबई: कूपर अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने लिया ये एक्शन

मुंबई के कूपर सरकारी अस्पताल में शुक्रवार (7 नवंबर) की देर रात में आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों पर मरीज के रिश्तेदारों ने हमला किया है. बताया जा रहा है कि गंभीर अवस्था में लाए गए मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए मारपीट की.

इस बीच पीड़ित डॉक्टरों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है. इस मामले से अस्पताल और इलाके में हड़कंप मच गया. डॉक्टरों ने आरोपी पर कई आरोप लगाए हैं. साथ ही सुरक्षा की भी मांग की है.

डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग

मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा शुक्रवार रात करीब 1 बजे तीन डॉक्टरों की पिटाई की घटना सामने आई. इस हमले में तीनों डॉक्टर घायल हो गए. कूपर अस्पताल की ओर से जुहू पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है.

शुक्रवार रात कूपर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज कर रहे थे. उसी दौरान मरीज के परिजनों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था. लेकिन,बिना कुछ पूछे वे सीधे अंदर आ गए और ड्यूटी पर मौजूद आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और रेजिडेंट डॉक्टर की पिटाई शुरू कर दी. उन्हें बचाने आए रेजिडेंट डॉक्टर की भी पिटाई कर दी गई.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

डॉक्टरों की पिटाई मामले में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. जिन डॉक्टरों की पिटाई की गई थी. उनका इलाज किया गया. फिलहाल उनकी हालत ठीक है. मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन मे समीर अब्दुल जब्बार शेख के खिलाफ BNS की धारा 121(1),132, 352,351(2) के तहत मामला दर्ज़ कर आगे की जांच मे जुट गई.

पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी की तलाश जारी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है. पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.