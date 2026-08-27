मुंबई में नाकाबंदी के दौरान दो गुट में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल

मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बाइक सवारों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने के बाद दो गुटों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है. घटना डॉक्टर बी.ए. रोड पर सेंट्रल रेलवे के परेल वर्कशॉप के सामने 26 अगस्त की रात करीब 11.45 बजे से 27 अगस्त की रात 12.20 बजे के बीच हुई.

पुलिस के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर तेज आवाज वाले हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान करीब 50 से 60 बाइक सवारों ने कुछ दूरी आगे जाकर अपनी गाड़ियां रोक दीं और यातायात में बाधा उत्पन्न करने लगे. पुलिस के अनुसार, इस दौरान नारेबाजी करते हुए माहौल बिगड़ने लगा.

दोनों पक्षों की ओर से झंडे की लकड़ियों से की गई मारपीट

घटना की जानकारी मिलने के बाद लक्ष्मी कॉटेज इलाके में मौजूद करीब 30 से 40 युवक भी सड़क पर आ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और एक-दूसरे के साथ झड़प शुरू हो गई. आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से झंडे की लकड़ियों का इस्तेमाल कर मारपीट की गई.

इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी पुलिस को मिली है. वहीं, विवाद को शांत कराने और दोनों पक्षों को अलग करने पहुंचे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. भोईवाड़ा पुलिस ने इस मामले में रेहान मसूद सैय्यद (19), आदिल खान अहमद खान (19) और मिराज मोहम्मद फिरोज रईस (18) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनके अलावा भीड़ में शामिल अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

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मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी जमावबंदी का भी उल्लंघन

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(1), 189(2), 189(3), 191(1), 191(2), 195(1), 118(1), 121(1) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 137 तथा 133 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी जमावबंदी के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप है. मामले की आगे की जांच भोईवाड़ा पुलिस कर रही है. घटना के बाद इलाके में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया है.

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