Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में नाकाबंदी के दौरान दो गुट में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल

मुंबई में नाकाबंदी के दौरान दो गुट में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल

मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के वक्त बाइक सवारों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही थी, तभी दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बाइक सवारों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने के बाद दो गुटों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है. घटना डॉक्टर बी.ए. रोड पर सेंट्रल रेलवे के परेल वर्कशॉप के सामने 26 अगस्त की रात करीब 11.45 बजे से 27 अगस्त की रात 12.20 बजे के बीच हुई.

पुलिस के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर तेज आवाज वाले हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान करीब 50 से 60 बाइक सवारों ने कुछ दूरी आगे जाकर अपनी गाड़ियां रोक दीं और यातायात में बाधा उत्पन्न करने लगे. पुलिस के अनुसार, इस दौरान नारेबाजी करते हुए माहौल बिगड़ने लगा.

दोनों पक्षों की ओर से झंडे की लकड़ियों से की गई मारपीट

घटना की जानकारी मिलने के बाद लक्ष्मी कॉटेज इलाके में मौजूद करीब 30 से 40 युवक भी सड़क पर आ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और एक-दूसरे के साथ झड़प शुरू हो गई. आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से झंडे की लकड़ियों का इस्तेमाल कर मारपीट की गई.

इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी पुलिस को मिली है. वहीं, विवाद को शांत कराने और दोनों पक्षों को अलग करने पहुंचे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. भोईवाड़ा पुलिस ने इस मामले में रेहान मसूद सैय्यद (19), आदिल खान अहमद खान (19) और मिराज मोहम्मद फिरोज रईस (18) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनके अलावा भीड़ में शामिल अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यह जानकारी देनी जरूरी

मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी जमावबंदी का भी उल्लंघन

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(1), 189(2), 189(3), 191(1), 191(2), 195(1), 118(1), 121(1) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 137 तथा 133 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी जमावबंदी के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप है. मामले की आगे की जांच भोईवाड़ा पुलिस कर रही है. घटना के बाद इलाके में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया है.

MPSC पेपर लीक मामले में कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में नाकाबंदी के दौरान दो गुट में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल
मुंबई में नाकाबंदी के दौरान दो गुट में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल
महाराष्ट्र
समय रैना का विवादित शो के बाद बड़ा कमबैक! CM ने किया सम्मानित
समय रैना का विवादित शो के बाद बड़ा कमबैक! CM ने किया सम्मानित
महाराष्ट्र
नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यह जानकारी देनी जरूरी
नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, यह जानकारी देनी जरूरी
महाराष्ट्र
MPSC पेपर लीक मामले में कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार
MPSC पेपर लीक मामले में कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget