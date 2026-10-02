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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP Protest: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने मुंबई आ रहे 50 हजार लोग! ये है तैयारी

CJP Protest: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने मुंबई आ रहे 50 हजार लोग! ये है तैयारी

मुंबई में आज (2 अक्टूबर) की शाम कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है. CJP को उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट में 50 हजार लोग इकट्ठा हो सकते हैं. CJP ने 200 वॉलंटियर तैनात किए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसमें शामिल होने के लिए करीब 50 हजार लोग देश के अलग-अलग कोनों से आ रहे हैं. ऐसा दावा सीजेपी के मुंबई कोऑर्डिनेटर प्रणय अहीर ने किया है.

सीजेपी सदस्य ने जानकारी दी है गांधी जयंती पर गांधीवाद अपनाते हुए CJP और देश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगी. लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का युवा और हर उम्र का व्यक्ति तत्पर है. प्रोटेस्ट आज शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक जारी रहेगा और इसको लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है. कम से कम 50 हजार लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है. 

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CJP प्रोटेस्टर्स को नहीं होगी दिक्कत

प्रवीण अहीर ने जानकारी दी है कि CJP ने 200 वॉलंटियर्स तैनात किए हैं. उनकी लिस्ट बनाई गई है और साथ ही प्रोटेस्ट साइट पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे. पानी की व्यवस्था होगी ताकि प्रदर्श में शामिल लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. 

'मुंबई पुलिस दे रही सहयोग'

सीजेपी सदस्य ने बताया कि इस प्रोटेस्ट लोकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से सहयोग दे रही है. प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और यहां किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होगी.

जानकारी के लिए बता दें कि सीजेपी का प्रदर्शन शाम चार बजे से है. इससे पहले दो अक्टूबर की सुबह से ही शिवाजी पार्क के पास भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के मद्देनजर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है. 

अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका मुंबई में

प्रोटेस्ट से एक दिन पहले ही सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके और को-फाउंडर आशुतोष रांका मुंबई पहुंच गए थे और रात में गेटवे ऑफ इंडिया पर प्लेकार्ड लिए बैठे दिखे थे. इसके बाद खबर सामने आई थी कि अभिजीत दिपके को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ले जाया गया. उन्हें पहले गेटवे ऑफ इंडिया और बाद में मरीन ड्राइव चौपाटी पर एक प्लेकार्ड लिए हुए देखा गया था, जिससे उन पर लोगों को उकसाने की कोशिश करने का आरोप लगा. पुलिस ने शुरू में गेटवे पर कोई दखल नहीं दिया, लेकिन बाद में मरीन ड्राइव पर भी वैसी ही हरकत देखने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले आई. मुंबई पुलिस ने बताया कि दीपके को उकसावे वाली हरकतें न करने की चेतावनी दी गई और फिर जाने दिया गया.

बांद्रा स्टेशन पर चाय पीते दिखे दीपके

प्रोटेस्ट से पहले सुबह अभिजीत दीपके बांद्रा स्टेशन पर चाय पीने पहुंचे. वहां चाय बेचने वाले व्यक्ति ने उनकी तारीफ की और कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इसके बाद दीपके ने उनसे सवाल किया कि वह शाम चार बजे शिवाजी पार्क आएंगे या नहीं. मौके पर सीजेपी के समर्थकों की भीड़ दिखी. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 02 Oct 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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