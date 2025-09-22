मुंबई के चारकोप पुलिस ने एक 41 साल के शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपनी पत्नी की पहले बुरी तरह पिटाई की और बाद में पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी दसा राणा के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया.

चारकोप पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दंपति का नाबालिग बेटा, घटना का गवाह था और उसने पुलिस को इसके बारे में बताया. आरोपी कथित तौर पर अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा था क्योंकि वह ओडिशा में अपने गांव जाना चाहता था. लेकिन पत्नी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी.

चादर से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दसा राणा के रूप में हुई, जो पेशे से मजदूर है. आरोपी और उसकी पत्नी हिमांद्री चारकोप, कांदिवली में एक निर्माणा इमारत में मजदूर के रूप में काम करते थे. दोनों लगभग एक साल से काम कर रहे थे. यह घटना दोपहर करीब 2.30 बजे हुई.

जब दासा राणा और उसकी पत्नी पैसों को लेकर झगड़ रहे थे क्योंकि राणा ओडिशा में अपने गांव जाने के लिए पैसे मांग रहा था, पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में राणा ने पहले उसे बुरी तरह पीटा और बाद में चादर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

लोगों ने घटना की सूचना मजदूर ठेकेदार को दी

घटना के समय दंपति का बेटा वहीं मौजूद था और उसने घटना देखी. दोनों के बीच आवाज सुनकर अन्य मजदूर इकट्ठा हो गए और राणा का दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा खोला नहीं.

कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला तो लोगों ने देखा कि मृतक की पत्नी हिमांद्री बेहोश नीचे गिरी थी. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मजदूर ठेकेदार को दी और वे हिमांद्री को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया

चारकोप पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसने शुरू में घटना से इनकार किया. लेकिन उसका बेटा घटना का गवाह था और उसने पुलिस को हत्या की सूचना दी. पुलिस ने दसा राणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.