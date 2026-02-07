मुंबई: हेलमेट पहनकर करता था लूट, कपड़े भी बदले पर जूतों ने बिगाड़ा काम और पहुंचाया जेल

मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों में दहशत का पर्याय बने एक 49 वर्षीय चेन स्नैचर को सायन पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी की पहचान मोहन कोकाटे के रूप में हुई है. दिलचस्प बात यह है कि आरोपी हर बार अपना हुलिया और कपड़े बदल लेता था, लेकिन उसके 'जूतों' ने उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया.

सायन इलाके में हुई एक वारदात के बाद पुलिस ने करीब 80 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. आरोपी इतना शातिर था कि वह वारदात के दौरान हमेशा हेलमेट पहनता था और पहचान छिपाने के लिए बार-बार कपड़े बदलता था. हालांकि, पुलिस की पारखी नजरों ने पकड़ा कि हर फुटेज में आरोपी के जूते एक जैसे थे. इसी एक सुराग के दम पर पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया.

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 25 जनवरी को सायन में एक महिला से लूटपाट हुई. पुलिस ने जब महिला से संपर्क किया, तो वह शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचा रही थी क्योंकि छीना गया मंगलसूत्र नकली था. पुलिस के समझाने पर मामला दर्ज हुआ और जांच तेज की गई.

वारदात का तरीका (Modus Operandi)

जांच में पता चला कि कोकाटे ने नेरुल से एक बाइक चोरी की थी, जिसका इस्तेमाल वह वारदातों के लिए करता था. पकड़े जाने से बचने के लिए वह चोरी की बाइक से अकेले बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था. वारदात के बाद बाइक को 'तीन हाथ नाका' (ठाणे) के पास पार्क कर देता था. वहां से पैदल अपने घर चला जाता था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो.

शिक्षित परिवार, फिर भी अपराध का रास्ता

हैरानी की बात यह है कि आरोपी एक बेहद प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखता है. उसके परिवार में इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और विदेशों में रहने वाले सदस्य हैं. 2011 में भी वह जेल जा चुका था, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ गार्डनिंग का काम शुरू किया था. लेकिन ऑनलाइन कैसीनो (Online Gaming) की लत और बढ़ते खर्चों के कारण वह दोबारा अपराध की दलदल में उतर गया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1.20 लाख रुपये का कीमती सामान बरामद किया है. केवल जनवरी महीने में ही उसके खिलाफ 5 FIR दर्ज हुई हैं. सायन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.