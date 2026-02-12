मुंबई: भायखला में बड़ा हादसा, 18 मंजिला टॉवर की लिफ्ट चौथे फ्लोर से गिरी, 5 लोग घायल

मुंबई के भायखला इलाके में बुधवार (11 फरवरी) रात एक बड़ा हादसा हो गया. मुंबई के घोडपदेव क्रॉस लेन नंबर 1 स्थित जय कृपा टॉवर नाम की 18 मंजिला रिहायशी इमारत में चौथी मंजिल से लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई. इस हादसे में लिफ्ट में सवार 5 लोग घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 10 बजे की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तकनीकी खराबी या केबल टूटने की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे आ गिरी.

लिफ्ट में 6 लोग थे सवार

फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि जब उन्हें कॉल मिला तो थोड़ी देर हो चुकी थी. कॉल मिलते ही सिवडी फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि लिफ्ट में कुल 6 लोग सवार थे, 3 महिलाएं और 3 पुरुष.

लिफ्ट चौथी मंजिल से सीधे नीचे गिर गई. हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई, इसलिए उसे अस्पताल नहीं भेजा गया.

अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती

हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के मुताबिक, तीन घायलों को जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक घायल को जशलोक अस्पताल भेजा गया है, जबकि एक अन्य को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है. अस्पताल प्रशासन लगातार उनकी निगरानी कर रहा है और जरूरी उपचार दिया जा रहा है.

लिफ्ट सील, जांच शुरू

हादसे के बाद इमारत की लिफ्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने साफ किया है कि लिफ्ट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आने तक इसे चालू नहीं किया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारतों की लिफ्ट की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.