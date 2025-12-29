BMC चुनाव से पहले विलेपार्ले में SST टीम पर हमला, नोडल अधिकारी से हुई मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए शहरभर में सुरक्षा और जांच के दौरान विलेपार्ले इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चुनाव आयोग के आदेश पर तैनात स्थिर सर्वेक्षण दल (SST) के नोडल अधिकारी और उनकी टीम के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

चेक पोस्ट पर हो रही थी नियमित जांच

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार (28 दिसंबर) की रात करीब 1:25 बजे की है. बीएमसी के के-ईस्ट विभाग में कनिष्ठ अवेक्षक सुरेश जानू राठौड़ को चुनाव आयोग के निर्देश पर विलेपार्ले के मिलन सबवे स्थित चेक पोस्ट पर SST के नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था. वे अपनी टीम के साथ रात में वाहनों की नियमित जांच कर रहे थे, ताकि चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

जांच के दौरान टीम ने एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को रोका. टीम के साथ मौजूद वीडियोग्राफर धीरज पांचाल चुनाव आयोग के नियमों के तहत चेकिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री इफ्तीकार अहमद मोहम्मद अहमद को गुस्सा आ गया. उसने चिल्लाते हुए पूछा कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है.

‘शूटिंग क्यों कर रहे हो?’ कहकर हमला

वीडियोग्राफर द्वारा यह बताने पर कि यह चुनाव आयोग का आधिकारिक काम है, आरोपी और ज्यादा भड़क गया. वह कार से उतर आया और धीरज पांचाल के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब नोडल अधिकारी सुरेश राठौड़ बीच-बचाव के लिए आगे आए तो आरोपी ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की और सरकारी काम में बाधा डाली.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने पूरी टीम को सरेआम गंदी गालियां दीं और भविष्य में देख लेने की धमकी भी दी. घटना के बाद टीम ने तुरंत विलेपार्ले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

इन धाराओं में मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई धाराएं लगाई हैं. इनमें धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला), धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 352 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं.

चुनाव के संवेदनशील समय में सरकारी अधिकारियों पर हुए इस हमले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है. पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.