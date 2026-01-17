बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि गद्दारी करके जिन्होंने जीत हासिल की है, वह जीत मुंबई को गिरवी रखने के लिए है.

चुनाव परिणाम के बाद उद्धव ठाकरे शनिवार को जनता के बीच आए. उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के दरवाजे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और विजेताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने गद्दारी करने के आरोप लगाए हैं.

नतीजों पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे ने जनता से बात करते हुए कहा कि आप सभी इस सफलता के असली हकदार हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं. इन तमाम परिस्थितियों में जो नतीजा आया है, वह गर्व करने लायक है.

उन्होंने आगे कहा कि हम में और भाजपा में फर्क है. उन्हें लगता है कि उन्होंने कागजों पर शिवसेना को खत्म कर दिया, लेकिन जमीन पर खड़ी शिवसेना को वे कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी जमीन से जुड़े रह नहीं सकते.

उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप

उद्धव ठाकरे ने महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में साम-दाम-दंड-भेद, सत्ता और एजेंसियों का दुरुपयोग सब कुछ किया गया. उन्होंने आगे कहा कि गद्दार चले गए, लेकिन निष्ठा को वे कभी खरीद नहीं सके.

मैं आप सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं. हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा महापौर बने. यह हमारा सपना है.अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वह भी पूरा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस पाप को मराठी मानुस कभी माफ नहीं करेगा.

मुझे आप पर गर्व है- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे आप पर गर्व है. आपने निष्ठा के साथ संघर्ष किया. जब मैं घूम रहा था, तब हम कोई खास सुविधाएं नहीं दे पाए. हमारे पास तन और मन है, उनके पास सिर्फ धन है. अपनी एकजुट शक्ति से हमने उनका पसीना छुड़ा दिया.

उन्होंने आगे कहा कि इस शक्ति को ऐसे ही एकजुट रखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी आप पर गर्व हो. मैं नतमस्तक होकर इस विजय का श्रेय आप सभी को अर्पित करता हूं. लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. जिद सबसे अहम है उसे कोई खरीद नहीं सकता. इसी जिद के बल पर हम फिर से जीत हासिल करेंगे.