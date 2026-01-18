हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र निकाय चुनाव: BJP का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, जानें वोट शेयर में सबसे आगे कौन?

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: BJP का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, जानें वोट शेयर में सबसे आगे कौन?

BMC Election Result 2026: मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 में बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे उसका स्ट्राइक रेट 66 प्रतिशत रहा.

By : सूरज ओझा | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Jan 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्यभर में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है. खासतौर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में बीजेपी ने सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट और सर्वाधिक वोट शेयर हासिल किया है.

BMC में स्ट्राइक रेट का हाल

बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे उसका स्ट्राइक रेट 66 प्रतिशत रहा. शिवसेना (UBT) ने 160 सीटों पर मुकाबला करते हुए 65 सीटें जीतीं और उसका स्ट्राइक रेट 40.62 प्रतिशत रहा. शिवसेना को 90 में से 29 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को 151 में से केवल 24 सीटों पर जीत मिली. शरद पवार गुट की एनसीपी, एमएनएस और एनसीपी का प्रदर्शन सीमित रहा.

मुंबई में किस पार्टी का कितना वोट शेयर?

वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रही. मुंबई में बीजेपी को 45.39 प्रतिशत वोट मिले. इसके बाद UBT को 27.37 प्रतिशत, शिवसेना को 10.28 प्रतिशत और कांग्रेस को 9.41 प्रतिशत वोट शेयर मिला. एमएनएस का वोट शेयर 2.91 प्रतिशत रहा.

2017 के मुकाबले किसे फायदा, किसे नुकसान?

राज्य स्तर पर 2017 की तुलना में बीजेपी ने सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की है. 2017 में बीजेपी के 1125 नगरसेवक थे, जो अब बढ़कर 1425 हो गए हैं. वहीं शिवसेना का कुल आंकड़ा घटा है. कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस को भी पिछले चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है, जबकि अन्य दलों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

पूरे महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट

पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2209 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 1425 विजयी रहे, यानी स्ट्राइक रेट 64.51 प्रतिशत रहा. कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 23.84 प्रतिशत, शिवसेना का 26.72 प्रतिशत और AIMIM का 29.78 प्रतिशत रहा. आम आदमी पार्टी ने 455 उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 18 Jan 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP NCP Shiv Sena BMC Election Result 2026
