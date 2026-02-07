मुंबई: 16 फरवरी से शुरू होंगी BMC सभागार की बैठकें, अजित पवार को दी जाएगी श्रद्धांजलि
Mumbai BMC: जानकारी के मुताबिक, 16 फरवरी को पहली सभा बुलाई जाएगी. इसी दिन नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा और विभिन्न समितियों के सदस्यों का भी चुनाव होगा.
मुंबई महानगरपालिका के सभागार की कार्यवाही चार साल बाद सोमवार (16 फरवरी) से शुरू होने जा रही है. इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने आगामी बैठकों और विभिन्न समितियों के गठन का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है. इसी क्रम में बजट सत्र भी मार्च महीने में आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है.
जानकारी के मुताबिक, 16 फरवरी को पहली सभा बुलाई जाएगी. इसी दिन नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा और विभिन्न समितियों के सदस्यों का भी चुनाव होगा. 24 फरवरी को विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि दी जाएगी. शोक प्रस्ताव लाकर पूरे दिन के लिए सभागार की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी.
समितियों के अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तय
समितियों के अध्यक्षों के चुनाव का कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है. 20 फरवरी को शिक्षा और स्थायी समिति के अध्यक्ष चुने जाएंगे. 23 फरवरी को सुधार और बेस्ट समिति के अध्यक्षों का चयन होगा, जबकि 25 फरवरी को अन्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा.
महानगगर पालिका प्रशासन का प्रयास है कि 27 फरवरी, मराठी भाषा दिवस से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं. वहीं, इस वर्ष मुंबई महानगरपालिका का बजट मार्च महीने में पेश किए जाने की संभावना है.
इस दिन होगा बीएमसी मेयर का चुनाव
बीएमसी के मेयर के लिए चुनाव 11 फरवरी को होंगे. इसी दिन नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन भी होगा. भाजपा पार्षद रितु तावड़े ने शनिवार (7 फरवरी) को इस पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. महायुति में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने संजय घाडी को उपमहापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुंबई में अपना पहला महापौर बनाने जा रही है, जिससे इस शहर के नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 25 साल का दबदबा खत्म हो जाएगा. तावड़े और घाडी ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख अमित साटम, पूर्व शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और महायुति के अन्य नेताओं की मौजूदगी में महानगरपालिका के सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL