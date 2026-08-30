मुंबई में 8 साल के बच्चे को कार ने कुचला, महिला ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में रविवार (30 अगस्त) दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिजामाता गार्डन के सामने जॉन बैप्टिस्ट रोड पर सड़क पार कर रहे 8 साल के बच्चे को तेज रफ्तार इनोवा क्रिस्टा ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बांद्रा पुलिस ने कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा 30 अगस्त को दोपहर करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच हुआ. मृतक बच्चे की पहचान अंश रविंद्र गुप्ता (8) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अंश जिजामाता गार्डन के सामने जॉन बैप्टिस्ट रोड पर सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही इनोवा क्रिस्टा ने उसे टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा सड़क पर गिर गया और कार उसके ऊपर से गुजर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे में अंश को बेहद गंभीर चोटें आई थीं. उसे तत्काल इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

बांद्रा पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला चालक की पहचान मेघा रावल (45) के रूप में हुई है. पुलिस का आरोप है कि वह गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कर रही थीं और तेज व लापरवाही से वाहन चला रही थीं. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और इनोवा क्रिस्टा को भी जब्त कर लिया गया है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस मामले में बांद्रा पुलिस थाने में केस नंबर 1843/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 281 और 125 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज जुटा रही है. इसके जरिए हादसे की पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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