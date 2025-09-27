हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रWorld Tourism Day: मुंबई एयरपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 8 महीने में 50 लाख यात्रियों का किया स्वागत

World Tourism Day: मुंबई एयरपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 8 महीने में 50 लाख यात्रियों का किया स्वागत

Mumbai News: मुंबई एयरपोर्ट द्वारा बताया गया कि सिर्फ एक ट्रांजिट हब ही नहीं, बल्कि CSMIA हर यात्री को स्थानीय अनुभव भी प्रदान करता है, ताकि उनकी यात्रा मुंबई की आत्मा और मेहमाननवाजी से शुरू हो.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक बार फिर भारत के प्रमुख गेटवे के रूप में अपनी पहचान को मज़बूत किया है. जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच हवाई अड्डे ने 50 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत किया. लाखों यात्रियों के लिए CSMIA मुंबई की जीवंत संस्कृति की पहली झलक प्रस्तुत करता है. 

पिछले तीन वर्षों में हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्रियों की संख्या 21 प्रतिशत की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जो मुंबई की वैश्विक यात्रा मानचित्र पर बढ़ती अहमियत को दर्शाती है और वर्ल्ड टूरिज्म डे की उस भावना को प्रतिध्वनित करती है, जो संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में यात्रा की शक्ति का उत्सव मनाती है.

इंगलैंड-थाईलैंड के सबसे ज्यादा यात्री

55 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से सीधी कनेक्टिविटी के साथ, CSMIA ने खुद को क्षेत्र के सबसे मज़बूत रूप से जुड़े हवाई अड्डों में स्थापित किया है. जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच UAE, CSMIA का सबसे बड़ा स्रोत बाज़ार बना रहा, जहां से 15 लाख अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्री पहुंचे. इंग्लैंड और थाईलैंड क्रमशः 3.8 लाख और 3.2 लाख यात्रियों के साथ इसके बाद रहे.

अप्रैल 2024 से 2025 के बीच CSMIA ने सात नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े, जिनमें अल-फुजैरा, ताशकंद, क्राबी, अल्माटी, अम्मान, मैनचेस्टर और त्बिलिसी शामिल हैं. वहीं, कोलंबो (1.7 लाख यात्री), कुवैत (1.6 लाख यात्री) और दम्माम (1.6 लाख यात्री) जैसे उभरते गंतव्य भी 2025 में अहम योगदानकर्ता बने, जो मुंबई से बदलते यात्रा रुझानों को दर्शाते हैं. यह विस्तार CSMIA की वैश्विक कनेक्टिविटी को और मज़बूत करता है और व्यवसाय और पर्यटन दोनों को सहयोग देता है.

50 लाख यात्रियों ने किया सफर

जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर रही, जबकि इसी अवधि में 2024 में यह संख्या 48 लाख और 2023 में 41 लाख थी. अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच हवाई अड्डे ने 82.4 लाख अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्रियों को संभाला. जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक महीना रहा, जब 6.9 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री पहुंचे, यह जनवरी 2022 की तुलना में 415 प्रतिशत की वृद्धि थी, जब कोविड के बाद यात्रा की बहाली शुरू ही हुई थी.

'हर यात्री को देते हैं स्थानीय अनुभव'

मुंबई एयरपोर्ट द्वारा बताया गया कि सिर्फ एक ट्रांजिट हब ही नहीं, बल्कि CSMIA हर यात्री को स्थानीय अनुभव भी प्रदान करता है, ताकि उनकी यात्रा मुंबई की आत्मा, गर्मजोशी और मेहमाननवाजी से शुरू हो. अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय अनुभवों के इस अद्भुत संगम के जरिए CSMIA हर यात्री की यात्रा को मुंबई की संस्कृति, विरासत और आकर्षण की झलक से जोड़ता है, जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की भावना का सटीक प्रतिबिंब है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget