World Tourism Day: मुंबई एयरपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 8 महीने में 50 लाख यात्रियों का किया स्वागत

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक बार फिर भारत के प्रमुख गेटवे के रूप में अपनी पहचान को मज़बूत किया है. जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच हवाई अड्डे ने 50 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत किया. लाखों यात्रियों के लिए CSMIA मुंबई की जीवंत संस्कृति की पहली झलक प्रस्तुत करता है.

पिछले तीन वर्षों में हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्रियों की संख्या 21 प्रतिशत की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जो मुंबई की वैश्विक यात्रा मानचित्र पर बढ़ती अहमियत को दर्शाती है और वर्ल्ड टूरिज्म डे की उस भावना को प्रतिध्वनित करती है, जो संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में यात्रा की शक्ति का उत्सव मनाती है.

इंगलैंड-थाईलैंड के सबसे ज्यादा यात्री

55 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से सीधी कनेक्टिविटी के साथ, CSMIA ने खुद को क्षेत्र के सबसे मज़बूत रूप से जुड़े हवाई अड्डों में स्थापित किया है. जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच UAE, CSMIA का सबसे बड़ा स्रोत बाज़ार बना रहा, जहां से 15 लाख अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्री पहुंचे. इंग्लैंड और थाईलैंड क्रमशः 3.8 लाख और 3.2 लाख यात्रियों के साथ इसके बाद रहे.

अप्रैल 2024 से 2025 के बीच CSMIA ने सात नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े, जिनमें अल-फुजैरा, ताशकंद, क्राबी, अल्माटी, अम्मान, मैनचेस्टर और त्बिलिसी शामिल हैं. वहीं, कोलंबो (1.7 लाख यात्री), कुवैत (1.6 लाख यात्री) और दम्माम (1.6 लाख यात्री) जैसे उभरते गंतव्य भी 2025 में अहम योगदानकर्ता बने, जो मुंबई से बदलते यात्रा रुझानों को दर्शाते हैं. यह विस्तार CSMIA की वैश्विक कनेक्टिविटी को और मज़बूत करता है और व्यवसाय और पर्यटन दोनों को सहयोग देता है.

50 लाख यात्रियों ने किया सफर

जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर रही, जबकि इसी अवधि में 2024 में यह संख्या 48 लाख और 2023 में 41 लाख थी. अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच हवाई अड्डे ने 82.4 लाख अंतरराष्ट्रीय आगमन यात्रियों को संभाला. जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक महीना रहा, जब 6.9 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री पहुंचे, यह जनवरी 2022 की तुलना में 415 प्रतिशत की वृद्धि थी, जब कोविड के बाद यात्रा की बहाली शुरू ही हुई थी.

'हर यात्री को देते हैं स्थानीय अनुभव'

मुंबई एयरपोर्ट द्वारा बताया गया कि सिर्फ एक ट्रांजिट हब ही नहीं, बल्कि CSMIA हर यात्री को स्थानीय अनुभव भी प्रदान करता है, ताकि उनकी यात्रा मुंबई की आत्मा, गर्मजोशी और मेहमाननवाजी से शुरू हो. अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय अनुभवों के इस अद्भुत संगम के जरिए CSMIA हर यात्री की यात्रा को मुंबई की संस्कृति, विरासत और आकर्षण की झलक से जोड़ता है, जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की भावना का सटीक प्रतिबिंब है.