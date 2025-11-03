मुंबई एयरपोर्ट पर 20 नवंबर को प्रभावित रहेंगी फ्लाइट्स, जानिए क्या है वजह?

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर यात्रियों को 20 नवंबर को अपने यात्रा कार्यक्रम की जांच करने की सलाह दी गई है, क्योंकि हवाई अड्डा अपने दोनों रनवे 6 घंटे के लिए बंद करने जा रहा है. एयरपोर्ट का संचालन करने वाली संस्था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने यह जानकारी दी है.

MIAL द्वारा जारी बयान के अनुसार, 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक, हवाई अड्डे के दोनों रनवे— RWY 09/27 और RWY 14/32— संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. यह बंद हवाई अड्डे के अनिवार्य वार्षिक पोस्ट-मानसून रखरखाव कार्य के तहत किया जा रहा है.

रखरखाव का यह है मुख्य उद्देश्य

एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि यह शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कार्य हर साल मानसून समाप्त होने के बाद किया जाता है. इस प्रक्रिया में, रनवे की सतह (pavement) की तकनीकी जांच, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई व मरम्मत, और रनवे पर एयरफील्ड लाइटिंग व मार्किंग को दुरुस्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं. इस रखरखाव का मुख्य उद्देश्य हवाई संचालन की सुरक्षा को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि रनवे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना रहे.

असुविधा को न्यूनतम रखने के लिए यह है योजना

यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने के लिए, MIAL ने इस रखरखाव कार्य की योजना बहुत पहले ही बना ली थी. सभी एयरलाइनों और संबंधित हितधारकों को इस बंद के बारे में छह महीने पहले ही सूचित कर दिया गया था, ताकि वे तदनुसार अपनी उड़ानों के समय और कर्मियों की तैनाती की योजना बना सकें.

'नोटिस टू एयरमेन' किया गया है जारी

इसके अतिरिक्त, पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करने के लिए एक 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) भी जारी किया गया है. MIAL ने कहा कि यह वार्षिक रखरखाव CSMIA की ‘सेफ्टी फर्स्ट’ (Safety First) नीति का हिस्सा है, जो हर परिस्थिति में हवाई यात्रा को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उल्लेखनीय है कि CSMIA दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल-रनवे एयरपोर्ट्स में से एक है.