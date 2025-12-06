देशभर में इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से प्रभावित यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस पूरे सप्ताह इंडिगो की फ्लाइट कैंसलेशन से लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं. लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और ऑपरेशनल चुनौतियों के बीच मुंबई एयरपोर्ट ने यात्रियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, सूचना और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 24x7 विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े कदम

अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था: टर्मिनल 1 और 2 पर बड़ी संख्या में अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी न हो.

मुफ़्त रिफ्रेशमेंट: फंसे हुए यात्रियों को एयरपोर्ट की ओर से मुफ्त रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं.

अतिरिक्त स्टाफ तैनात: ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर्स और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की अतिरिक्त टीम दोनों टर्मिनलों पर तैनात की गई है ताकि यात्रियों की जरूरतें तुरंत पूरी की जा सकें.

कन्फेक्शनर्स पर नजर: एयरपोर्ट ने भोजन और पेय पदार्थ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों को निर्देश दिए हैं. साथ ही प्राइस मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि यात्रियों से ज्यादा शुल्क न लिया जाए.



सूचना और सहायता के लिए 24x7 व्यवस्था

स्पेशल एक्जिट गेट्स: फ्लाइट कैंसिल होने के बाद बाहर निकलने में समय न लगे, इसके लिए विशेष गेट्स बनाए गए हैं. इन गेट्स पर एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरलाइंस और CISF कर्मी लगातार मौजूद हैं.

24x7 हेल्प डेस्क: टर्मिनल पर स्थापित हेल्प डेस्क को पूरी तरह सक्रिय किया गया है, जहां यात्रियों को लगातार अपडेट और सहायता दी जा रही है.

FIDS पर नियमित अपडेट: फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम को एयरलाइन से प्राप्त नवीनतम जानकारी के साथ लगातार अपडेट किया जा रहा है.

24x7 मेडिकल टीम: जो यात्री चिकित्सीय सहायता की जरूरत में हैं, उनके लिए मेडिकल टीम लगातार उपलब्ध है.

सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा पर खास ध्यान

अतिरिक्त हाउसकीपिंग स्टाफ: टर्मिनल की साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है, जो कूड़ा तुरंत हटाने और सभी क्षेत्रों को साफ रखने में जुटी हैं.

महिला और बेबी केयर सुविधाओं पर फोकस: अधिक भीड़ को देखते हुए महिला टॉयलेट्स और बेबी केयर रूम की लगातार सफाई सुनिश्चित की जा रही है.

बैक-अप टीम: बैगेज रिट्रीवल टास्कफोर्स

फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों का चेक-इन बैगेज तुरंत वापस दिलाने के लिए टर्मिनल ऑपरेशंस, बैगेज ऑपरेशंस, MIAL सुरक्षा, CISF और इंडिगो स्टाफ की संयुक्त टास्कफोर्स बनाई गई है. यह टीम कैंसिल हुई फ्लाइट्स के बैग प्राथमिकता से निकाल रही है.



एयरसाइड ऑपरेशंस में विशेष प्रबंधन

फ्लाइट री-शेड्यूलिंग और सीमित जानकारी के बीच एयरसाइड संचालन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. इसके बावजूद एयरपोर्ट टीम लगातार प्रयास कर रही है कि स्लॉट प्रबंधन सुचारू रहे.

सीमित जगह होने के बावजूद एयरपोर्ट ने करीब 25 ग्राउंडेड इंडिगो विमान के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की है.

लैंडसाइड प्रबंधन को भी किया गया मजबूत

एयरपोर्ट परिसर, विशेषकर मल्टी-लेवल कार पार्किंग और टर्मिनल एग्ज़िट पर यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक मार्शल्स तैनात किए गए हैं.