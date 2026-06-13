मुंबई एयरपोर्ट पर 11.82 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, केरल की मॉडल गिरफ्तार

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कस्टम विभाग ने केरल की मॉडल हर्षा सनी को 11.824 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे (Hydroponic Weed) के साथ गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत 11 करोड़ 82 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है. कस्टम विभाग ने आरोपी मॉडल को अदालत में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है.

कौन है गिरफ्तार मॉडल हर्षा सनी?

हर्षा सनी मूल रूप से केरल के वायनाड जिले की रहने वाली है. वह पेशे से एक मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डांसर है. कोच्चि में आयोजित "मिसेज केरल ग्लोबल 2025" प्रतियोगिता में वह फर्स्ट रनर-अप रह चुकी है. इसके अलावा उसे "मिसेज केरल इंस्पायरिंग" का सब-टाइटल भी मिल चुका है.

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कैसे हुई गिरफ्तारी और ड्रग्स की जब्ती?

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर हर्षा सनी को संदिग्ध यात्री के रूप में चिन्हित किया गया था. 11 जून 2026 की सुबह करीब 4 बजे वह बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट (TG-351) से मुंबई पहुंची. एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला.

इसके बाद उसके सामान की जांच की गई. उसके पास मौजूद "Swisx Star" ब्रांड के बेज रंग के ट्रॉली बैग में 12 वैक्यूम-सील प्लास्टिक पैकेट छिपे हुए मिले. जब पैकेट खोले गए, तो उनमें से तेज गंध निकल रही थी. एनडीपीएस किट से जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह हाइड्रोपोनिक गांजा (कैनाबिस) है, जिसका कुल वजन 11.824 किलोग्राम था.

वकील का दावा: 'मॉडल को फंसाया गया है'

हर्षा सनी की ओर से पेश वकील प्रभाकर तिवारी ने दावा किया है कि मॉडल को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बैग में ड्रग्स है. वकील के मुताबिक, हर्षा नेल आर्ट की पढ़ाई के लिए बैंकॉक गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक भारतीय नागरिक से हुई. उस व्यक्ति ने हर्षा से मुंबई में अपने परिवार को कुछ 'उपहार और चॉकलेट' पहुंचाने का अनुरोध किया था. उड़ान का समय नजदीक होने के कारण हर्षा को पैकेट खोलकर देखने का समय नहीं मिला. उसे बताया गया था कि मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उस व्यक्ति की पत्नी या बच्चा मिलेगा, जिन्हें ये पैकेट सौंपने थे.

आगे की कार्रवाई और जांच

कस्टम विभाग ने हर्षा के दावों को संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8(सी), 20(बी), 23(बी), 28, 29, 30, 35 और 54 के तहत मामला दर्ज कर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है.

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि बैंकॉक में वह व्यक्ति कौन था जिसने ड्रग्स के पैकेट दिए और भारत में यह खेप किसे सौंपी जानी थी. मामले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

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