हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई एयरपोर्ट पर 11.82 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, केरल की मॉडल गिरफ्तार

Mumbai News: मुंबई एयरपोर्ट पर 11.82 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, केरल की मॉडल गिरफ्तार

Mumbai Crime News In Hindi: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने केरल की मॉडल हर्षा सनी को 11.82 करोड़ रुपये के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Jun 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कस्टम विभाग ने केरल की मॉडल हर्षा सनी को 11.824 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे (Hydroponic Weed) के साथ गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत 11 करोड़ 82 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है. कस्टम विभाग ने आरोपी मॉडल को अदालत में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है.

कौन है गिरफ्तार मॉडल हर्षा सनी?

हर्षा सनी मूल रूप से केरल के वायनाड जिले की रहने वाली है. वह पेशे से एक मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डांसर है. कोच्चि में आयोजित "मिसेज केरल ग्लोबल 2025" प्रतियोगिता में वह फर्स्ट रनर-अप रह चुकी है. इसके अलावा उसे "मिसेज केरल इंस्पायरिंग" का सब-टाइटल भी मिल चुका है.

'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान

कैसे हुई गिरफ्तारी और ड्रग्स की जब्ती?

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर हर्षा सनी को संदिग्ध यात्री के रूप में चिन्हित किया गया था. 11 जून 2026 की सुबह करीब 4 बजे वह बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट (TG-351) से मुंबई पहुंची. एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला.

इसके बाद उसके सामान की जांच की गई. उसके पास मौजूद "Swisx Star" ब्रांड के बेज रंग के ट्रॉली बैग में 12 वैक्यूम-सील प्लास्टिक पैकेट छिपे हुए मिले. जब पैकेट खोले गए, तो उनमें से तेज गंध निकल रही थी. एनडीपीएस किट से जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह हाइड्रोपोनिक गांजा (कैनाबिस) है, जिसका कुल वजन 11.824 किलोग्राम था.

वकील का दावा: 'मॉडल को फंसाया गया है'

हर्षा सनी की ओर से पेश वकील प्रभाकर तिवारी ने दावा किया है कि मॉडल को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बैग में ड्रग्स है. वकील के मुताबिक, हर्षा नेल आर्ट की पढ़ाई के लिए बैंकॉक गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक भारतीय नागरिक से हुई. उस व्यक्ति ने हर्षा से मुंबई में अपने परिवार को कुछ 'उपहार और चॉकलेट' पहुंचाने का अनुरोध किया था. उड़ान का समय नजदीक होने के कारण हर्षा को पैकेट खोलकर देखने का समय नहीं मिला. उसे बताया गया था कि मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उस व्यक्ति की पत्नी या बच्चा मिलेगा, जिन्हें ये पैकेट सौंपने थे.

आगे की कार्रवाई और जांच

कस्टम विभाग ने हर्षा के दावों को संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8(सी), 20(बी), 23(बी), 28, 29, 30, 35 और 54 के तहत मामला दर्ज कर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है.

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि बैंकॉक में वह व्यक्ति कौन था जिसने ड्रग्स के पैकेट दिए और भारत में यह खेप किसे सौंपी जानी थी. मामले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

एयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport Mumbai Crime News MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई एयरपोर्ट पर 11.82 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, केरल की मॉडल गिरफ्तार
मुंबई एयरपोर्ट पर 11.82 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी का भंडाफोड़, केरल की मॉडल गिरफ्तार
महाराष्ट्र
'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान
'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
एयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी
एयर फोर्स अधिकारी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, पुलिस को भी दी थी धमकी
महाराष्ट्र
मुंबई मानसून अलर्ट: BMC ने जारी किया हाई टाइड कैलेंडर, जानिए कब-कब उठेंगी खतरनाक ऊंची लहरें
मुंबई मानसून अलर्ट: BMC ने जारी किया हाई टाइड कैलेंडर, जानिए कब-कब उठेंगी खतरनाक ऊंची लहरें
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर क्या बोले ओवैसी, जानें किसे दी चेतावनी
महाराष्ट्र
'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान
'जब-जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं...', उद्धव ठाकरे गुट में टूट के दावों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान
क्रिकेट
छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी
छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ओटीटी
Ikka Release Date: सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget