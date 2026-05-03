दुबई से आए यात्रियों का शातिर खेल, मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया लाखों का सोना और ये सामान

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर तस्करी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तस्करों ने विदेशी माल छिपाने के लिए विमान के टॉयलेट के कमोड तक का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन कस्टम विभाग (Customs Department) की पैनी नजरों से बच नहीं सके.

मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने 1 और 2 मई 2026 को चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत तस्करी के कई बड़े मामलों का भंडाफोड़ करते हुए सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिगरेट और कॉस्मेटिक्स का भारी जखीरा जब्त किया है.

फ्लाइट के कमोड से निकले 'टेप वाले पैकेट'

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) और स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला एमिरेट्स की फ्लाइट (EK-502) में देखने को मिला, जो दुबई से मुंबई आई थी.

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कस्टम की टीम ने जब विमान की गहन तलाशी (Rummaging) ली, तो विमान के पिछले हिस्से के दोनों शौचालयों (टॉयलेट्स) के कमोड में भूरे रंग के टेप में लिपटे आठ पैकेट बरामद हुए. इन पैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, महंगे कॉस्मेटिक सामान और विदेशी सिगरेट छिपाकर रखी गई थी. दुबई से आए दो यात्रियों के पास से बरामद इस पूरे माल की कीमत करीब 84.37 लाख रुपये आंकी गई है.

जूतों या कपड़ों में नहीं, 95 लाख का कच्चा सोना भी जब्त

इसके अलावा कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी (Gold Smuggling) के एक और बड़े मामले का पर्दाफाश किया है. दुबई से ही आई स्पाइसजेट की फ्लाइट (OSG-5114) के एक यात्री की जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से 695 ग्राम 24 कैरेट का 'कच्चा सोना' बरामद हुआ. इस सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 95.32 लाख रुपये बताई जा रही है.

कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त कर आरोपी यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल सभी मामलों में सघन जांच शुरू कर दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं.

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