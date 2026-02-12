महाराष्ट्र: '2014 के बाद से मुसलमान के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत...', अबू आजमी ने जताई चिंता
Maharashtra News: सपा नेता अबू आजमी ने मुसलमानों की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि मुसलमान के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई है जैसे मुसलमान इस देश का दुश्मन है.
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है. सपा नेता ने कहा कि 2014 के बाद से मुसलमान के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई है जैसे मुसलमान इस देश का दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है और मुसलमान ने हिंदुओं के लिए गलत किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में रहने के लिए इस तरह की गलतफहमी फैलाई है. यहां सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है.
मुसलमान ने देश की आजादी के लिए क्या किया. मुसलमान ने आज तक किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, किसी मंदिर पर हरे झंडे नहीं लगाए. यह सच्चाई है, इसे किसी को बताया नहीं जाता. सपा नेता ने आगे कहा कि दाढ़ी और टोपी रखकर सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है.
अबू आसिम आजमी ने नेताओं पर साधा निशाना
सपा नेता ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मिनिस्टर भी नफरत की बातें करते हैं. इसके पहले ट्रेन के अंदर एक पुलिसकर्मी ने मुसलमान को ढूंढ-ढूंढ कर गोली मारी. उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बहुत नुकसानदेह है.
अबू आसिम आजमी ने कहा कि सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है. यह 'भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पहुराय' जैसी स्थिति हो चुकी है. अब तो सिर्फ कोर्ट पर ही हम निर्भर हैं कि वे ऐसी सजा दें जिससे ऐसा करने वालों के लिए एक उदाहरण सेट हो जाए और आगे ऐसा करने से ऐसे लोग घबराए.
टोपी-दाढ़ी देखकर परेशान किया जा रहा है- अबू आसिम आजमी
अबू आजमी ने कहा कि मुसलमान 100 प्रतिशत सुरक्षित नहीं है. हर रोज देख रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी देखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है. इसके पीछे वही लोग हैं जो 2014 से सरकार में है. उन्होंने मुसलमान के लिए कुछ अच्छा नहीं किया मुगलों ने जो हुकूमत की वह गलत ही किया कुछ अच्छा तो किया ही नहीं उस वक्त जो जीडीपी थी वह हमें बताया नहीं.
बांग्लादेश को लेकर क्या बोले सपा नेता?
अबू आजमी ने आगे कहा कि सरकार के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहिए. बॉर्डर की सुरक्षा कौन करवा रहा है. विपक्ष सुरक्षा नहीं कर रहा है. सरकार सुरक्षा करती है आप बांग्लादेशियों को निकालिए कौन मना कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आप ही के राज में बांग्लादेशी आ रहे हैं. आपके लोग हैं. उन्हें पासपोर्ट और आधार कार्ड बना कर दे रहे हैं उसके बाद भी आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अपोजिशन के लोग बांग्लादेशियों को यहां लेकर आ रहे हैं.
मुंबई मेयर के वंदे मातरम् कहने पर दी प्रतिक्रिया
मुंबई मेयर के वंदे मातरम कहने के बयान पर अबू आजमी ने कहा कि एक प्रार्थना न पढ़ना देशद्रोही है. उन्होंने कहा कि मुसलमान ने आजादी के वक्त भी नारा लगाया था कि देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' यह नारा किसने दिया है.
उन्होंने आगे कहा कि मिलिट्री में मुसलमान की कितनी भर्ती है. जब भी जरूरत पड़ी है, मुसलमान ने खून बहाया है. यह लोग इस तरह की बातें करके लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "चलो चलते हैं, सरहद पर जान देते हैं बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना"
लोगों को मिल रही धमकियों पर बोले अबू आजमी
लोगों को मिल रही धमकियों पर अबू आजमी ने कहा कि लोगों को कानून का डर ही नहीं रहा है. कुछ दिन पहले ही मेरे इलाके में जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर एक महिला को गोली मार दी गई और वह मर गई. उन्होंने आगे कहा कि रोजाना खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है. महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है. नशा चल रहा है, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ वंदे मातरम पर चर्चा क्यों.उन्होंने कहा कि जो नहीं पड़ेगा वह देशद्रोही होगा.
राजपाल यादव पर अबू आजमी ने कहा कि मैंने कहा कि लोगों से पैसे लेना और फिर ना देना चेक बाउंस होना यह ठीक बात नहीं है. अगर आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो आपको लोगों के लिए पैसे भी उन्हें लौटाने चाहिए नहीं तो सादगी में रहना चाहिए.
