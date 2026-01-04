हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: 'मिठाई के बहाने बुलाया फिर निजी अंग...', पढ़ कर दंग रह जाएंगे कलीना की सनसनीखेज वारदात

Mumbai Crime: कलीना इलाके में एक महिला ने मिठाई देने के बहाने प्रेमी को घर बुलाकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया. गंभीर रूप से घायल पीड़ित का सायन अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि आरोपी महिला फरार है.

By : वैभव परब | Updated at : 04 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट स्थित कलीना इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 25 वर्षीय शादीशुदा महिला कंचन महतो ने कथित तौर पर अपने 44 वर्षीय प्रेमी जोगिंदर महतो को नए साल की मिठाई देने के बहाने घर बुलाकर उसके निजी अंग पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल जोगिंदर महतो का सायन अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि आरोपी महिला कंचन महतो वारदात के बाद से फरार है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला पीड़ित के परिवार से रिश्तेदारी में है. कंचन महतो, पीड़ित की बहन की ननद बताई जा रही है.

पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी!

पीड़ित जोगिंदर महतो पिछले 18 सालों से सांताक्रूज़ ईस्ट में अपने परिवार के साथ रह रहा है और उसका आरोपी महिला के साथ पिछले 6 से 7 सालों से कथित प्रेम संबंध था. पुलिस जांच में सामने आया है कि कंचन महतो लगातार जोगिंदर पर उसकी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था.

बताया जा रहा है कि इस मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर जोगिंदर महतो नवंबर 2025 में बिहार चला गया था. हालांकि, आरोपी महिला फोन पर उसे लगातार धमकियां देती रही. 19 दिसंबर को मुंबई लौटने के बाद पीड़ित ने उससे दूरी बना ली और संपर्क से बचता रहा.

पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे आरोपी महिला ने नए साल की मिठाई देने के बहाने जोगिंदर महतो को अपने घर बुलाया. उस समय उसके बच्चे सो रहे थे. आरोप है कि महिला ने पीड़ित से पैंट उतारने को कहा और फिर रसोई में जाकर सब्जी काटने वाला चाकू लाकर अचानक उसके निजी अंग पर हमला कर दिया.

गंभीर रूप से घायल पीड़ित अस्पताल पहुंचा

गंभीर रूप से घायल और अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा. उसके बेटे और दोस्तों की मदद से पहले उसे वीएन देसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सायन अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार चोट गहरी है और सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है.

जोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि इस घटना में हमने BNS की धारा 118(2) और 351(2) के तहत FIR दर्ज की है. घायल शख्स का इलाज सायन अस्पताल में चल रहा है, वकोला पुलिस महिला की तलाश कर रही है.

पड़ोसी ने क्या बताया?

वहीं कंचन का पड़ोसी अविनाश अमीन ने ABP न्यूज़ से बातचीत में बताया कि हम लोग देर रात तक यहीं थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला. पुलिस आई तब पता चला कि यहां यह घटना हुई. जब यह हुआ तब से यह घर बंद है, सब कोई कहीं चला गया है.

पीड़ित जोगिंदर के 13 साल के बेटे ने बताया कि जब हमें पता चला तब हम उन्हें कई अस्पताल ले गए, लेकिन सबने बाद में हमें सायन अस्पताल जाने को कहा. सायन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. हम महिला को नहीं जानते (रिश्तेदार हैं फिर भी पहचानने से इनकार किया). अब दोनों के बीच क्या हुआ, यह पता नहीं है. पिताजी को 9 टांके लगे हैं, वह फिलहाल ठीक हैं.

एबीपी न्यूज़ के हाथ कंचन के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लगा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि चाकू लगने के बाद जब बहुत खून निकल रहा था, तब दुपट्टे से खून रोककर जोगिंदर भाग रहा है.इस घटना के बाद कंचन पूरे परिवार के साथ भागते हुए का भी फुटेज सामने आया है.

Published at : 04 Jan 2026 07:30 AM (IST)
MUMBAI NEWS
