Maharashtra: बेटे पर था 80 लाख का कर्ज, दो साहूकारों ने 63 साल की मां का किया अपहरण

Maharashtra News (Mumbai): मुंबई के जूहू इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो साहूकारों ने 63 साल की महिला को किडनैप कर लिया है. आरोप है कि महिला के बेटे के जरिए 80 लाख रुपए का कर्ज भुगतान नहीं करने पर यह वारदात की गई है.

महिला को आरोपी ने तब तक नहीं रिहा किया जब तक उसने कर्ज स्वीकार करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. वैसे तो यह घटना पिछले महीने हुई थी. हालांकि पुलिस ने सोमवार को आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, और अब उसके साथी की तलाश कर रही है.

30 फीसदी ब्याज पर लिया गया था कर्ज

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता पिनाकिनी भंसाली ने बताया कि उनके बेटे मोनिल ने जफर कुरैशी समेत कई लोगों से 30 प्रतिशत ब्याज पर बड़ी रकम उधार ली थी और करीब 3 करोड़ रुपये की ज्वेलरी गिरवी रखी थी. पिनाकिनी का आरोप है कि लगभग 80 लाख रुपये की रकम चुकाने के बावजूद कुरैशी उनके बेटे को लगातार धमका रहा था.

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की यूनिट 10 ने कुरैशी के सहयोगी अल्फाज फिरोज कसम को गिरफ्तार किया, अवैध रूप से धन उधार देने, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं बात करें अगर जफर कुरैशी की तो वह अभी फरार है.

पिछले महीने पीड़ित को कुरैशी और उसके दो साथियों ने उसे सांताक्रूज वेस्ट में जबरन एक कार में बैठाया और एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसे धमकाया गया और दबाव में डालकर 80 लाख रुपये की देनदारी स्वीकार करने वाले स्टंप पेपरों पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए मजबूर किया.

कुरैशी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मांगी गई रकम का भुगतान नहीं किया तो उनके बेटे की जान को खतरा होगा. इस दौरान आरोपी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए महिला का वीडियो भी बनाया.

महिला यह बात किसी को न बताएं, इसके लिए आरोपी ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी और बाद में उसे छोड़ दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "इसके बाद आरोपी महिला को फोन करके धमकी देना शुरू कर दिया." डरी हुई महिला ने अपने पति को इस बारे में बताया, जिसने उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा.

कुरैशी पर अवैध कर्ज कारोबार चलाने का आरोप

शहर की क्राइम ब्रांच ने कुरैशी और अल्फाज फिरोज कसम के घरों की तलाशी ली, जहां कुरैशी और कई अन्य व्यक्तियों के बीच बड़े नकद लेनदेन से संबंधित वाहन बिक्री अनुबंध और संबंधित दस्तावेज मिले. इसके अलावा, दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की घटना वाला एक मोबाइल फोन भी जब्त किया.

क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया है कि कुरैशी अवैध रूप से पैसे उधार देने का धंधा चला रहा था: बिना लाइसेंस के कारोबार करना, अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार देना, और अपने सहयोगियों की मदद से धमकियों और दबाव के माध्यम से बकाया राशि वसूलना. साथ ही पुलिस को यह भी संदेह हुआ कि कुरैशी ने इसी तरह से कई अन्य लोगों को भी निशाना बनाया होगा.