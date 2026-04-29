तरबूज से पहले खाई थी पेन-किलर, FDA ने घर से लिए 11 सैंपल, 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा

मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि मृतकों के शरीर में 'पेनकिलर जैसा' कोई पदार्थ पाया गया हो सकता है. पीड़ित जिनमें माता-पिता और उनकी दो नाबालिग बेटियां शामिल थीं.

रविवार को जेजे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि रिपोर्टों से पता चलता है कि यह संदिग्ध पदार्थ पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान मिला था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है.

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शवों का किया गया पोस्टमार्टम

सोमवार को जेजे अस्पताल में शवों का पोस्टमॉर्टम किया गया. शुरुआती नतीजों से फूड पॉइजनिंग की संभावना का संकेत मिलता है. हालांकि, डॉक्टरों ने कहा है कि सामान्य भोजन में मिलावट के कारण इतनी तेजी से मौत होना एक दुर्लभ घटना है.

नतीजतन, जांचकर्ता इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि इस मामले में कोई जहरीला पदार्थ या अन्य कारक शामिल हो सकते हैं. मौत का सही कारण फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट होने की उम्मीद है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शुरू की जांच

इस बीच, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने परिवार के घर से 11 नमूने जब्त किए हैं और उन्हें जांच के लिए एक प्रयोगशाला में भेज दिया है. इन नमूनों में बिरयानी, तरबूज, मिट्टी के घड़े और फ्रिज दोनों का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, कच्चा और पका हुआ चिकन, खजूर और मसाले शामिल हैं. खाद्य निरीक्षकों को पुलिस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस ने मृतकों के फोन किए जब्त

पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और फिलहाल यह जांच कर रही है कि क्या कोई संदिग्ध संपर्क या बातचीत हुई थी. इसके अलावा, परिवार के मुखिया अब्दुल्ला डोकाडिया के कारोबारी लेन-देन और बैंकिंग व्यवहारों के संबंध में भी जांच चल रही है.

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