मुंबई से सटे विरार के विवा कॉलेज में नवरात्रि गरबा आयोजन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. चैट लीक में गैर हिंदू लड़कों के द्वारा गरबे के दौरान बड़ी प्लानिंग सामने आई है. इस चैट में ‘एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’ जैसी बातें सामने आने के बाद मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है.

त्योहारों के समय लोग सब कुछ भूल कर समाज में लोगों के साथ घुलते मिलते हैं लेकिन ऐसे में यह घटना सांस्कृतिक पर्व की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए चिंता का विषय बन गई है.

क्या सामने आया चैट में?

इस चैट में शाहिद और फैज नामक लड़के बातचीत करते दिखे, जहां वे गरबा में घुसकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की बातें कर रहे थे. चैट में प्रेम जाल में फंसाने की साजिश की चर्चा हुई. छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने की योजनाओं का भी जिक्र किया गया. "एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो" जैसे शब्दों ने विवाद को और गंभीर बना दिया.

हिंदू संगठनों का आक्रोश

इस चैट के लीक होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. संगठनों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व में इस तरह की सोच घोर आपत्तिजनक है. सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश बताकर विरोध जताया गया. कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई और दर्ज केस

विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मामला दर्ज कर लिया. एफआईआर में- भारतीय न्याय संहिता (भा न्य सं), 2023 की धारा 299, भारतीय न्याय संहिता (भा न्य सं), 2023 की धारा 3(5), महिला तस्करी अधिनियम, 2000 की धारा 67- धाराओं का उल्लेख किया गया है.

पुलिस का कहना है कि जांच तेज की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. सवाल यह है कि आखिर त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों में इस तरह की नफरत भरी सोच क्यों पनप रही है, और इसके पीछे कौन लोग हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं.