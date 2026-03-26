महाराष्ट्र के नाशिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाना में ढोंगी अशोक खरात के खिलाफ आठवां मामला दर्ज किया गया है. उन पर मौत का डर दिखाकर आर्थिक ठगी और जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं. इस संबंध में पुणे के बिल्डर राजेंद्र जासूद ने शिकायत दर्ज कराई है.

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले सिन्नर के वावी पुलिस थाने में अशोक खरात ने ही राजेंद्र जासूद और दिनेश परब के खिलाफ 5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का कथित झूठा मामला दर्ज कराया था, जिसमें नकली वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था. अब उसी मामले में पलटवार करते हुए अशोक खरात के खिलाफ ही वसूली का केस दर्ज हो गया है, जिससे वावी केस का शिकायतकर्ता अब सरकारवाड़ा केस में आरोपी बन गया है.

'अवतार पूजा' का बहाना बनाकर की ठगी

शिकायत के अनुसार, अशोक खरात ने लॉजिस्टिक व्यवसाय शुरू कराने के नाम पर 'अवतार पूजा' का बहाना बनाकर ठगी की. आरोप है कि अवतार पूजा के नाम पर साल 2018 में उन्हें मर्सिडीज कार (MH 15 GL 8181) दिलवाई गई. इसके अलावा 'परिस की शक्ति' प्राप्त करने के लिए 21 देशों की यात्रा जरूरी बताई गई और ऐसा न करने पर नागदेवता के दंश से मौत का डर दिखाया गया. गुरु सेवा और भय का माहौल बनाकर अमेरिका में इलाज के नाम पर 29.81 लाख रुपये भी खर्च करवाए गए. शिकायत में कहा गया है कि 2018 से दिसंबर 2025 के बीच करीब 4 से 5 करोड़ रुपये की ठगी की गई.

'नाग दर्शन' का झांसा देकर डराने का भी आरोप

इतना ही नहीं, इशान्येश्वर मंदिर के पीछे अंधेरे में ले जाकर 'नाग दर्शन' का झांसा देकर डराने का भी आरोप है. व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 साल में 21 देशों की यात्रा की शर्त रखी गई, जिसके तहत युगांडा, मिस्र, आयरलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, बांग्लादेश समेत कई देशों की यात्रा करवाई गई, जबकि पहले म्यांमार और ग्रीनलैंड का दौरा भी कराया गया. ग्रीनलैंड में 'स्वर्ग का दूसरा छोर' बताकर जमीन पर सोने का नाटक करने का भी आरोप लगाया गया है.

ठगी होने के बाद पैसे मांगे तो, कराया झूठा मामला दर्ज

अन्य खर्चों के नाम पर भी भारी रकम वसूली गई, जिसमें मिरगांव फार्महाउस निर्माण पर 1.11 करोड़ रुपये, तुर्की लकड़ी और लोहे के फर्नीचर पर 49 लाख रुपये, सागवान फर्नीचर पर 29 लाख रुपये और किचन निर्माण पर 42.50 लाख रुपये खर्च कराए गए. जब राजेंद्र जासूद को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो आरोप है कि अशोक खरात ने उनके खिलाफ वावी पुलिस थाने में झूठा मामला दर्ज करा दिया. अब पूरे घटनाक्रम में सरकारवाड़ा पुलिस ने अशोक खरात के खिलाफ जबरन वसूली और ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.