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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC छात्र आंदोलन: CM फडणवीस के मंत्री का बड़ा बयान, 'सरकार गंभीर...'

MPSC छात्र आंदोलन: CM फडणवीस के मंत्री का बड़ा बयान, 'सरकार गंभीर...'

MPSC छात्रों के आंदोलन पर मंत्री प्रवीण दरेकर ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है. उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया. राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Sep 2026 06:43 AM (IST)
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महाराष्ट्र में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ छात्रों के चल रहे आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवीण दरेकर ने बड़ा बयान दिया है. दरेकर ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है और उनकी उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए लगातार काम कर रही है.

मंत्री प्रवीण दरेकर ने विपक्षी दलों पर छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी समेत दूसरे विपक्षी दल छात्रों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे हैं. छात्रों की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार छात्रों की मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.

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मनोज जरांगे के आंदोलन पर भी सवाल

प्रवीण दरेकर ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने अनशन स्थल पर अधिकारियों और अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जरांगे से बातचीत की है. उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है. हालांकि, जो मांगें संवैधानिक बाध्यताओं के कारण पूरी नहीं की जा सकतीं, उन पर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती.

दरेकर ने कहा कि आरक्षण देने का काम संविधान के प्रावधानों के मुताबिक ही किया जा सकता है. इस संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी सभी को है. ऐसे में इसके बावजूद आंदोलन जारी रखना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान चुनाव को लेकर भी बोले दरेकर

राजस्थान में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के अलग-अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर दरेकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अभी नई है और राजस्थान में कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी का शिवसेना शिंदे गुट के साथ समझौता आज भी कायम है और आगे भी जारी रहेगा.

दरेकर ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और उसे जनता का मजबूत समर्थन मिलेगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Sep 2026 06:43 AM (IST)
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MPSC MAHARASHTRA NEWS
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