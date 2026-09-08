MPSC छात्र आंदोलन: CM फडणवीस के मंत्री का बड़ा बयान, 'सरकार गंभीर...'

महाराष्ट्र में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ छात्रों के चल रहे आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवीण दरेकर ने बड़ा बयान दिया है. दरेकर ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है और उनकी उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए लगातार काम कर रही है.

मंत्री प्रवीण दरेकर ने विपक्षी दलों पर छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी समेत दूसरे विपक्षी दल छात्रों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे हैं. छात्रों की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार छात्रों की मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.

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मनोज जरांगे के आंदोलन पर भी सवाल

प्रवीण दरेकर ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने अनशन स्थल पर अधिकारियों और अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जरांगे से बातचीत की है. उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है. हालांकि, जो मांगें संवैधानिक बाध्यताओं के कारण पूरी नहीं की जा सकतीं, उन पर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती.

दरेकर ने कहा कि आरक्षण देने का काम संविधान के प्रावधानों के मुताबिक ही किया जा सकता है. इस संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी सभी को है. ऐसे में इसके बावजूद आंदोलन जारी रखना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान चुनाव को लेकर भी बोले दरेकर

राजस्थान में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के अलग-अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर दरेकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अभी नई है और राजस्थान में कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी का शिवसेना शिंदे गुट के साथ समझौता आज भी कायम है और आगे भी जारी रहेगा.

दरेकर ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और उसे जनता का मजबूत समर्थन मिलेगा.

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