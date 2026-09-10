MPSC की तैयारी कर रहे छात्र का अपहरण, पुलिस ने छुड़ाया, 2 गिरफ्तार
चिमण्या मारुति चौक से प्रसाद सूर्यवंशी नाम के युवक का दो लोगों ने आधी रात को अपहरण कर लिया. पुलिस के मुताबिक, प्रसाद का अपहरण उसकी एक महिला मित्र के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था.
महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है. यहां MPSC की तैयारी कर रहे एक युवक का उसी की महिला मित्र के बॉयफ्रेंड ने अपहरण कर लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवक को छुड़ा लिया है और मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
बचाए गए युवक की पहचान प्रसाद सूर्यवंशी के तौर पर हुई है और वो MPSC की तैयारी पुणे में कर रहा है. इस सनसनीखेज घटना ने पुणे में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
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क्यों किया था युवक अपहरण?
पुलिस ने अपहरण किए गए प्रसाद सूर्यवंशी को सकुशल छुड़ा लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुणे में MPSC की तैयारी कर रही एक युवती फोन पर प्रसाद और आरोपी, दोनों से बातचीत करती थी. इसी बात को लेकर आरोपी युवक के मन में गुस्सा था. इसी कारण उसने अपने दोस्त को साथ मिलकर प्रसाद को अगवा करने की साजिश रची.
मध्यरात्री पुण्यात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचं अपहरण; मैत्रिणीच्या बॉयफ्रेंडनेच अपहरण केल्याची पोलिसांची माहिती#Punenews #crimenews #punecrimenews #police #video #viralvideo #pune pic.twitter.com/tT6JQBiK4n— Ankita Shantinath Khane (@KhaneAnkita) September 10, 2026
पुलिस के मुताबिक, सोमवार आधी रात के करीब प्रसाद पुणे के मशहूर चिमन्या मारुति चौक इलाके के पास खड़ा था. यहां आरोपी युवक अपने एक दोस्त के साथ पुणे आया और प्रसाद को चिमण्या मारुति चौक के पास रोक लिया. 'तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात क्यों करता है?' ऐसा कहते हुए आरोपियों ने प्रसाद के साथ मारपीट की. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मौके से फरार हो गए.
कैसे पकड़ में आये आरोपी?
घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्रामबाग पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. पुलिस ने स्थानीय CCTV फुटेज की जांच की और तकनीकी विश्लेषण के ज़रिए गाड़ी का पता लगाया. इसके बाद सिंहगढ़ रोड इलाके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रसाद को प्रसाद सूर्यवंशी को सुरक्षित बचा लिया.
पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपराध में शामिल दो अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है।मामले में फरार दो आरोपियों की तलाश जारी है. विश्रामबाग पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
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