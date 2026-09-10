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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC की तैयारी कर रहे छात्र का अपहरण, पुलिस ने छुड़ाया, 2 गिरफ्तार

MPSC की तैयारी कर रहे छात्र का अपहरण, पुलिस ने छुड़ाया, 2 गिरफ्तार

चिमण्या मारुति चौक से प्रसाद सूर्यवंशी नाम के युवक का दो लोगों ने आधी रात को अपहरण कर लिया. पुलिस के मुताबिक, प्रसाद का अपहरण उसकी एक महिला मित्र के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 10 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है. यहां  MPSC की तैयारी कर रहे एक युवक का उसी की महिला मित्र के बॉयफ्रेंड ने अपहरण कर लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवक को छुड़ा लिया है और मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

बचाए गए युवक की पहचान प्रसाद सूर्यवंशी के तौर पर हुई है और वो MPSC की तैयारी पुणे में कर रहा है. इस सनसनीखेज घटना ने पुणे में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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क्यों किया था युवक अपहरण?

पुलिस ने अपहरण किए गए प्रसाद सूर्यवंशी को सकुशल छुड़ा लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुणे में MPSC की तैयारी कर रही एक युवती फोन पर प्रसाद और आरोपी, दोनों से बातचीत करती थी. इसी बात को लेकर आरोपी युवक के मन में गुस्सा था.  इसी कारण उसने अपने दोस्त को साथ मिलकर प्रसाद को अगवा करने की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार आधी रात के करीब प्रसाद पुणे के मशहूर चिमन्या मारुति चौक इलाके के पास खड़ा था. यहां आरोपी युवक अपने एक दोस्त के साथ पुणे आया और प्रसाद को चिमण्या मारुति चौक के पास रोक लिया. 'तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात क्यों करता है?' ऐसा कहते हुए आरोपियों ने प्रसाद के साथ मारपीट की. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मौके से फरार हो गए.

कैसे पकड़ में आये आरोपी?

घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्रामबाग पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. पुलिस ने स्थानीय CCTV फुटेज की जांच की और तकनीकी विश्लेषण के ज़रिए गाड़ी का पता लगाया. इसके बाद  सिंहगढ़ रोड इलाके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रसाद को प्रसाद सूर्यवंशी को सुरक्षित बचा लिया.

पुलिस ने इस मामले में  दो मुख्य आरोपियों को  गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपराध में शामिल दो अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है।मामले में फरार दो आरोपियों की तलाश जारी है. विश्रामबाग पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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