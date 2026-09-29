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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC पेपर लीक: आरोपी अवर सचिव ने किया है CID-ATS के साथ काम, लगा बड़ा आरोप

MPSC पेपर लीक: आरोपी अवर सचिव ने किया है CID-ATS के साथ काम, लगा बड़ा आरोप

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) पेपर लीक कांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. आरोपी अवर सचिव अभिजीत लेंडवे महाराष्ट्र पुलिस के CID विभाग में काम कर चुका है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) पेपर लीक कांड में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. इस मामले में गिरफ्तार MPSC के अवर सचिव अभिजीत लेंडवे की पृष्ठभूमि को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. 

सूत्रों के मुताबिक, लेंडवे को प्रशासनिक सेवा में आने से पहले पुलिसिंग और इंटेलिजेंस का भी अनुभव था. वो महाराष्ट्र पुलिस के CID विभाग में काम कर चुका है. वर्ष 2011-12 के दौरान अभिजीत लेंडवे अंधेरी पश्चिम स्थित चंदन चौकी में CID के इंटेलिजेंस विभाग में ASI स्तर के इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर तैनात था. 

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अवर सचिव  कैसे बना अभिजीत?

बताया जा रहा है कि CID में काम करने के दौरान ही वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे महाराष्ट्र ATS (एंटी टेररिज्म स्क्वाड) में इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी सूचनाएं जुटाने की प्रक्रिया और तकनीक समझने के लिए भेजा था.  ATS में काम करने के दौरान उसे सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज, निगरानी और जांच की प्रक्रियाओं की जानकारी मिली थी. 

CID में सेवा के दौरान लेंडवे ने नायब तहसीलदार की परीक्षा दी और उसमें सफलता हासिल की. इसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग अमरावती में हुई. हालांकि, वहां कुछ समय काम करने के बाद वो दोबारा CID में लौट आया. इसके बाद उसने MPSC की डेस्क ऑफिसर परीक्षा पास की और आगे पदोन्नत होकर अवर सचिव के पद तक पहुंचा. 

77 सवालों की लिस्ट तीन अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का आरोप

क्राइम ब्रांच की जांच में अब आरोप सामने आया है कि लेंडवे ने केवल एक अभ्यर्थी ऋतुजा पाटिल को ही नहीं, बल्कि सांगली और बुलढाणा से हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा से पहले 77 प्रश्नों की एक सूची उपलब्ध कराई थी. 

जांच के मुताबिक, लेंडवे ने नवी मुंबई में रहने वाले अपने दो कथित बिचौलिया दोस्तों के जरिए यह सूची संबंधित अभ्यर्थियों तक पहुंचाई थी. पुलिस के अनुसार, परीक्षा से पहले प्रश्नों की जानकारी मिलने के बाद साजिद संदे और विजय किंगर ने परीक्षा पास की और राज्य में क्रमशः तीसरी और चौथी रैंक हासिल की. 

CID-ATS के अनुभव के गलत इस्तेमाल की आशंका

मुंबई क्राइम ब्रांच को आशंका है कि लेंडवे ने CID और ATS में काम करने के दौरान हासिल किए गए इंटेलिजेंस संबंधी अनुभव का गलत इस्तेमाल किया हो सकता है. पुलिस को शक है कि उसने जांच एजेंसियों की नजरों से बचते हुए अन्य अभ्यर्थियों तक भी परीक्षा से संबंधित जानकारी पहुंचाई और इस पूरे नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम हासिल की. फिलहाल क्राइम ब्रांच लेंडवे के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और पैसों के संभावित नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.  

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक मामले में कितने अभ्यर्थी और बिचौलिए शामिल हैं और इस नेटवर्क के जरिए कितने पैसों का लेनदेन हुआ. जांच आगे बढ़ने के साथ इस कथित पेपर लीक रैकेट में शामिल अन्य लोगों और लेंडवे की भूमिका को लेकर और खुलासे होने की संभावना है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
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