MPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के तहत होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं. आरोपों के बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई है. दरअसल, एमपीएससी ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है. यह फैसला बीते 22 मार्च को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई शुरुआती जांच के आधार पर लिया गया है.

MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में MNS प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की. उन्होंने निष्पक्ष जांच, तुरंत FIR दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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MPSC पेपर लीक मामले में अब तक FIR नहीं

वहीं, इस मामले में राज ठाकरे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा, "PM मोदी पिछले एक महीने से कह रहे हैं कि वे पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने संसद में एक नया नियम भी पास किया है कि ऐसे मामलों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा. अब, जब महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और पुलिस जांच में भी यह मान लिया गया है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही किसी को प्रश्न-पत्र मिल गया था, तो मेरा सवाल यह है कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई?"

वहीं, मनसे नेता ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने पूछा है कि सरकार अब किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इन पेपर लीक मामलों में सरकारी एजेंसियों की कोई मिलीभगत है? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए.

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