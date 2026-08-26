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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप

MPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप

MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B का एग्जाम कैंसिल कर दिया है. शिकायत मिली है कि 22 मार्च को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर अब जांच की जाएगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के तहत होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं. आरोपों के बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई है. दरअसल, एमपीएससी ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है. यह फैसला बीते 22 मार्च को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई शुरुआती जांच के आधार पर लिया गया है.

MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में MNS प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की. उन्होंने निष्पक्ष जांच, तुरंत FIR दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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MPSC पेपर लीक मामले में अब तक FIR नहीं

वहीं, इस मामले में राज ठाकरे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा, "PM मोदी पिछले एक महीने से कह रहे हैं कि वे पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने संसद में एक नया नियम भी पास किया है कि ऐसे मामलों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा. अब, जब महाराष्ट्र में MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और पुलिस जांच में भी यह मान लिया गया है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही किसी को प्रश्न-पत्र मिल गया था, तो मेरा सवाल यह है कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई?"

वहीं, मनसे नेता ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने पूछा है कि सरकार अब किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इन पेपर लीक मामलों में सरकारी एजेंसियों की कोई मिलीभगत है? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
MPSC MAHARASHTRA NEWS
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