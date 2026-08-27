MPSC पेपर लीक मामले में कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) पद की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

अमृत पाटील ने बिचौलिए प्रवीण पाटील से किया था संपर्क

जांच के मुताबिक, इस मामले में उम्मीदवार रितुजा पाटील और शिकायतकर्ता गौरव पाटील के बीच प्रेम संबंध थे. बताया जा रहा है कि रितुजा ने अपने पिता अमृत पाटील से परीक्षा का पेपर हासिल करने की बात कही थी. इसके बाद अमृत पाटील कथित बिचौलिए प्रवीण पाटील के संपर्क में आया.

परीक्षा से दो दिन पहले ही MPSC का पेपर लीक!

आरोप है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था. इसके बाद पेपर की पूरी कड़ी और इसमें शामिल लोगों को लेकर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की. जांच में MPSC से जुड़े तीन अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं. इनमें विश्वेश्वर नकटे, सहायक कक्ष अधिकारी, गोपाल मराठे और अभिजीत लेंडवे, अवर सचिव, MPSC शामिल बताए जा रहे हैं.

परीक्षा से दो दिन पहले पेपर कैसे बाहर आया, पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गौरव पाटील को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा से दो दिन पहले पेपर किस तरह बाहर आया, पेपर किन लोगों तक पहुंचा, इसके लिए पैसों का लेन-देन कैसे हुआ और इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस पेपर लीक की पूरी कड़ी और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

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