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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: डोसे में निकला चूहा, वीडियो वायरल कर रेस्टोरेंट मालिक से मांगे 25 लाख, FIR

मुंबई: डोसे में निकला चूहा, वीडियो वायरल कर रेस्टोरेंट मालिक से मांगे 25 लाख, FIR

बोरीवली के रेस्टोरेंट में डोसे में कथित चूहा मिलने का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 25 लाख की रंगदारी मांगी गई. मामले में दो के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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मुंबई के बोरीवली में डोसे के अंदर कथित तौर पर चूहा मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब रंगदारी का मामला सामने आया है. बोरीवली पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, वीडियो को आगे वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने का आरोप है.

बोरीवली पुलिस स्टेशन में 5 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई. पुलिस ने BNS की धारा 308(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता 44 वर्षीय जय किशोर शाह हैं, जो बोरीवली पश्चिम के एल.टी. रोड पर राधाकृष्ण होटल-बुफे-फास्ट फूड चलाते हैं.

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क्या है पूरा मामला?

FIR के मुताबिक, 24 सितंबर को मानसी अमित आचार्य एक बच्चे और एक अन्य व्यक्ति के साथ रेस्टोरेंट में आई थीं. इसी दौरान डोसे में कथित तौर पर चूहा मिलने की बात सामने आई और इसका वीडियो बनाया गया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. वीडियो सामने आने के बाद 28 सितंबर को FDA ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया था, जिसके बाद होटल बंद रहा.

शिकायत के मुताबिक, मानसी आचार्य ने इस घटना को लेकर कथित तौर पर 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की. बाद में यह रकम घटाकर 20 लाख और फिर 15 लाख रुपये कर दी गई. आरोप है कि बातचीत के बाद मामला 7 लाख रुपये में तय हुआ और शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 1 लाख रुपये नकद बतौर टोकन दे दिए.

वीडियो को दोबारा वायरल करने का आरोप

इसके बाद भी बाकी 6 लाख रुपये की मांग को लेकर फोन कॉल और WhatsApp मैसेज आने का आरोप है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर वीडियो को दोबारा और ज्यादा वायरल करने की धमकी दी जा रही थी. इसके बाद होटल संचालक ने बोरीवली पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने कथित तौर पर ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई.

FIR के मुताबिक, 5 अक्टूबर को शाम करीब 5:45 बजे पुलिस ने पंच गवाहों की मौजूदगी में 6 लाख रुपये स्वीकार करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया. मामले में पुलिस ने मानसी अमित आचार्य और किंजल सुभाष भाटिया को आरोपी बनाया है. बोरीवली पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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