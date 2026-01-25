हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनालासोपारा में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने 15 साल की बेटी की पत्थर से की हत्या

नालासोपारा में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने 15 साल की बेटी की पत्थर से की हत्या

Maharashtra News: नालासोपारा में एक मां ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी 15 साल की बेटी के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 25 Jan 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नालासोपारा ईस्ट के संतोष भुवन इलाके में शनिवार शाम (24 जनवरी) एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. यहां एक मां ने अपनी ही 15 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना टांडा पाड़ा स्थित विद्या विकास मंडल चॉल में हुई, जहां मां-बेटी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई.

कहासुनी से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला के कुल 5 बच्चे थे. मृतक लड़की अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अक्सर मारपीट करती थी. घटना वाले दिन भी लड़की ने अपने छोटे भाई और बहन को पीटा था. इसी बात को लेकर मां ने बेटी से सवाल किया कि वह अपने भाई-बहनों को क्यों मारती रहती है. पहले तो यह सिर्फ बहस थी, लेकिन देखते ही देखते गुस्सा हिंसा में बदल गया.

पत्थर से सिर पर किया वार

कहासुनी के दौरान गुस्से में आई मां ने घर में पड़ा एक पत्थर उठाया और बेटी के सिर पर जोरदार वार कर दिया. पत्थर लगते ही लड़की गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी. परिजन और आसपास के लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही तुलिंज पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. इसके बाद आरोपी मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घर में पहले से कोई घरेलू तनाव या मानसिक दबाव तो नहीं था.

इस मामले पर जानकारी देते हुए पोर्णिमा चौगुले श्रींगी, डीसीपी (परिमंडल-3, मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय) ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आई है. आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 25 Jan 2026 09:17 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Nalasopara News CRIME NEWS
