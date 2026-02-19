MMRDA का 48 हजार करोड़ का 'महाबजट' पास, ठाणे-कल्याण के लिए खुला खजाना, चलेंगी पॉड-बोट टैक्सी

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई MMRDA (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) की बैठक में 48,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी गई है. इस महा-बजट का मुख्य फोकस ठाणे और कल्याण शहरों का कायाकल्प करना है. सरकार की योजना ठाणे को एक 'मोबिलिटी हब' और कल्याण को भविष्य के 'आधुनिक शहरी केंद्र' (ट्रांजिट हब) के रूप में विकसित करने की है.

ठाणे: बुनियादी ढांचे के लिए 13 हजार करोड़

मुंबई के महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार ठाणे के लिए 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है. 12 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी डबल टनल परियोजना (कुल लागत 18,838 करोड़) के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मुंबई और ठाणे के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मेट्रो-4 (कासारवडवली से वडाला), मेट्रो-4ए (गायमुख विस्तार) और मेट्रो-6 (स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली) पर तेजी से काम होगा.

ठाणे कोस्टल रोड के पहले चरण के लिए 1,025 करोड़ और आनंदनगर-साकेत एलिवेटेड रोड के लिए 880 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा रायलादेवी-मासुंदा तालाब के सौंदर्यीकरण और कोलशेत-काल्हेर खाड़ी पुल के लिए 214 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

कल्याण: ट्रैफिक से मिलेगी निजात

कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र को भविष्य के नियोजित शहर के रूप में ढालने के लिए 2,500 से 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 1,239 करोड़ रुपये के रिंग रोड प्रोजेक्ट में से 600 करोड़ रुपये तत्काल आवंटित किए गए हैं. भिवंडी-कल्याण (मेट्रो-5), उल्हासनगर विस्तार (5-ए) और कांजूरमार्ग-बदलापूर (मेट्रो-14) कल्याण को एक प्रमुख ट्रांजिट हब बनाएंगे. नवी मुंबई से संपर्क आसान करने के लिए ऐरोली-काटई नाका मार्ग को 584 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

पानी की किल्लत होगी दूर, चलेंगे पॉड और बोट टैक्सी

उपमुख्यमंत्री ने MMR क्षेत्र में पानी की समस्या को युद्ध स्तर पर सुलझाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 'पोशीर' और 'शिलार' बांधों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी. साथ ही, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 337 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के अलावा पॉड टैक्सी, बोट टैक्सी, अंडरग्राउंड सड़कों और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी का एक इंटीग्रेटेड प्लान (Integrated Plan) भी लागू किया जा रहा है.