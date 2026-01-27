मीरा-भाईंदर का 'अजब' फ्लाईओवर: 4 लेन सड़क अचानक बन गई 2-लेन, इंजीनियरिंग पर उठे सवाल
Mira Bhayandar News: मीरा-भाईंदर में बने नए फ्लाइओवर की अजीब डिजाइन वायरल. 4 लेन से शुरू होकर बीच में 2 लेन में बदल जाती है सड़क. इंजीनियरिंग पर सवाल, जाम और दुर्घटना की आशंका बढ़ी.
महाराष्ट्र के मीरा-भाईंदर शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया एक नया फ्लाईओवर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. फ्लाईओवर की अजीब संरचना को लेकर नागरिकों और नेटिज़न्स में हैरानी है, वहीं प्रशासनिक नियोजन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
मीरा रोड से भाईंदर को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर की शुरुआत भव्य 4-लेन सड़क से होती है, लेकिन बीच में पहुंचते ही सड़क अचानक संकरी हो जाती है और दूसरे छोर पर सिर्फ 2 लेन में तब्दील हो जाती है.
'बॉटलनेक' बना फ्लाईओवर
आमतौर पर फ्लाईओवर का निर्माण तेज और सुगम यातायात के लिए किया जाता है. लेकिन इस फ्लाईओवर की डिजाइन के कारण यहां 'बॉटलनेक' की स्थिति बन गई है. 4 लेन से तेज गति में आने वाले वाहन जब अचानक 2 लेन में सिमट जाते हैं, तो जाम लगने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है.
सोशल मीडिया पर मचा बवाल
स्थानीय नागरिकों और सोशल मीडिया पेजों पर इस फ्लाईओवर को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं. लोग पूछ रहे हैं, "यह कैसा इंजीनियरिंग मॉडल है?" कुछ ने इसे "बिना योजना का काम" बताया, तो कुछ ने मजाक में इसे 'Engineering Marvel' तक कह दिया है. नेटिज़न्स ने इस अजीबोगरीब डिजाइन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने इसे योजना की कमी बताया है, तो कुछ ने कहा कि ऐसे फ्लाईओवर से यातायात सुगम होने की बजाय और जटिल हो जाएगा.
क्यों बनी ऐसी डिजाइन?
सूत्रों के अनुसार, इलाके में चल रहे मेट्रो कार्य और सीमित जगह की उपलब्धता के कारण फ्लाईओवर की डिजाइन ऐसी रखनी पड़ी हो सकती है. हालांकि, जब तक सड़क का पूरा चौड़ीकरण नहीं होता, तब तक यातायात की समस्या सुलझने के बजाय और जटिल होने की आशंका जताई जा रही है.
दुर्घटना की आशंका
विशेषज्ञों का कहना है कि 4 लेन से 2 लेन में अचानक परिवर्तन वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. तेज रफ्तार से आ रहे वाहनों को अचानक लेन बदलनी पड़ती है, जिससे टक्कर की आशंका बढ़ जाती है. यह स्थिति विशेष रूप से पीक ऑवर्स में और भी गंभीर हो सकती है.
प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं
इस पूरे मामले पर अब तक संबंधित एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. नागरिक प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि आखिर ऐसी डिजाइन क्यों बनाई गई और इस समस्या का समाधान कब तक होगा.
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि या तो पूरे फ्लाईओवर को 4 लेन का बनाया जाए या फिर यातायात प्रबंधन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. फिलहाल यह फ्लाईओवर समस्या का समाधान बनने की बजाय खुद एक नई समस्या बन गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL