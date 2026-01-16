मीरा-भायंदर महानगर पालिका (MBMC) चुनावों के लिए आज सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में तय केंद्रों पर गिनती का काम होगा.

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ठाणे जिले में स्थित मीरा-भायंदर का प्रशासन मीरा-भायंदर महानगर पालिका करता है. नगर निकाय में पार्षदों के लिए 96 सीटें हैं. इन चुनावों से पहले, मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली थे, और प्रशासन एक नियुक्त नगर आयुक्त द्वारा चलाया जा रहा था.

15 जनवरी को 24 वार्डों में मतदान हुआ, जिसमें 970 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों से लगभग 8,89,151 रजिस्टर्ड मतदाताओं ने हिस्सा लिया. मतदान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कर्मियों को तैनात किया गया था.

मीरा-भायंदर में पिछले 2017 के चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अधिकांश सीटें हासिल की थीं, जिसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार थे.