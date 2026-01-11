महाराष्ट्र: मंत्री नितेश राणे के बंगले के बाहर मिला संदिग्ध बैग, जांच में जुटी मुंबई पुलिस

महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे के सरकारी आवास सुवर्णगड बंगले के बाहर रविवार को एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति बंगले के बाहर बैग रखकर मौके से चला गया था. बैग दिखाई देने के बाद तुरंत पुलिस और जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सुरक्षित करते हुए बैग की गहन जांच शुरू की गई. इस दौरान आसपास की आवाजाही पर भी एहतियातन नजर रखी गई.

बैग में नहीं मिला विस्फोटक-भरे थे जूते

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, संदिग्ध बैग की जब जांच की गई तो उसमें किसी भी तरह की विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं पाई गई. बैग के अंदर एक पत्र और बड़ी संख्या में जूते बरामद हुए. पुलिस ने बताया कि पत्र में लिखा था, "जिसे भी जूते चाहिए, मुफ्त में ले लो." बैग में अलग-अलग प्रकार के कई जूते रखे हुए थे. लेकिन किसी ने ऐसा क्यों किया यह सवाल अब लोगों को परेशान कर रहा है. अगर वाकई विस्फोटक होता तो क्या होगा ?

बैग रखने वाले की तलाश शुरू

सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो बैग को बंगले के बाहर रखकर वहां से चला गया. फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद बैग से किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई. इस मामले को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

पुलिस के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बैग वहां क्यों रखा गया और इसके पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या थी.उधर इस मामले में नितेश राणे की प्रतिक्रिया नहीं मिली है.