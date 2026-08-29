महाराष्ट्र में दूध हुआ महंगा, 9 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम

महाराष्ट्र में दूध की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई है. बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमत 93 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 102 रुपये प्रति लीटर कर दी है। यह नई दर 1 सितंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक प्रभावी रहेगी। दूध के दामों में लगभग 9 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

बढ़े हुए दामों से आम आदमी की जेब पर भारी खर्च बढ़ने जा रहा है. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने जानवरों के चारे और जानवरों की बढ़ती कीमतों की वजह से यह फैसला लिया है. दूध की बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हुए कीमतों में यह बढ़ोतरी कर दी गई है.

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कब से लागू होंगी नई दरें

मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नईं कीमतें 1 सितंबर 2026 से लागू कर दी जाएंगी. वहीं यह रेट 28 फरवरी 2027 तक रहेंगे. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस फैसले को जोगेश्वरी में हुई मीटिंग के बाद लिया है.

मीटिंग में बताया गया कि डेयरी जानवरों की बढ़ती कीमत, उनका चारा चन्ना चुन्नी, अनाज की कीमतों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. दूध प्रोड्यूसर्स को चारे और खली की कीमत बढ़ने से भारी बोझ झेलना पड़ रहा है.

अब कितने रुपये किलो बिकेगा दूध

मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. पहले दूध की कीमत 93 रुपये प्रति लीटर थी जो 9 रुपये बढ़कर अब 102 रुपये पर पहुंच गई है. मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का कहना है कि यह फैसला दूध प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स को बढ़ती कॉस्ट से राहत देने के लिए लिया गया है.

2026 में कई बार बढ़े दूध के दाम

बता दें कि मई 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक दूध के दाम कई बार बढ़ चुके हैं. फिलहाल आम आदमी की जेब पर भारी खर्च पडे़गा और इससे अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. दूध के दाम बढ़ाने का फैसला सिर्फ दूध प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का है.

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