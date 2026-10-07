MCOCA के बाद भी आरोपी बाहर, राउज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए सख्त महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट के एक मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि MCOCA लगने के बावजूद दो आरोपी कई साल तक बाहर रहे और इस दौरान हत्या, हत्या की कोशिश, लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में कथित तौर पर शामिल होते रहे. इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी.

MCOCA के बाद भी आरोपी पर दर्ज होते रहे केस

स्पेशल जज गौरव राव ने अपने आदेश में आउटर नार्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की रिपोर्ट को बिल्कुल औपचारिक और महज दिखावा करार दिया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में अदालत के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया गया. अदालत ने मामले की विस्तृत जांच के लिए आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेज दी है.

मामला सितंबर 2020 में दर्ज FIR से जुड़ा है. इसमें आरोपी मुकेश उर्फ पुनीत और प्रदीप उर्फ गुरी के खिलाफ MCOCA लगाया गया था. कोर्ट के मुताबिक, MCOCA लगाए जाने के समय मुकेश के खिलाफ करीब 20 FIR दर्ज थीं. इनमें दो हत्या और एक हत्या के प्रयास का मामला भी शामिल था. इसके बाद भी 2021 से 2024 के बीच मुकेश के खिलाफ आठ और FIR दर्ज हुईं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल थे.

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दूसरा आरोपी भी सालों तक रहा बाहर

कोर्ट ने कहा कि मुकेश को आखिरकार 9 फरवरी 2026 को ACP राकेश कुमार ने गिरफ्तार किया. उन्हें इस मामले की जांच 25 सितंबर 2025 को सौंपी गई थी. अदालत ने सवाल उठाया कि इससे पहले किसी भी जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार करने की गंभीर कोशिश क्यों नहीं की. कोर्ट ने साफ कहा कि ACP राकेश कुमार से पहले किसी भी IO ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास नहीं किए.

प्रदीप उर्फ गुरी का रिकॉर्ड भी कम गंभीर नहीं था. .कोर्ट के मुताबिक, MCOCA लगाए जाने के बाद 2020 में भी उसके खिलाफ कई गंभीर मामले सामने आए. 2024 में भी उसका नाम दो FIR में आया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 16 अप्रैल 2026 को हुई.

तीन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

इस मामले में तीन अन्य आरोपी विनोद उर्फ सोनू उर्फ प्रवीण उर्फ खलीफा, प्रदीप उर्फ अनिल उर्फ सलामुद्दीन और विकास उर्फ विक्की उर्फ पंकज अब भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि छह साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है.

पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से पूछा था कि MCOCA लगाए जाने से लेकर गिरफ्तारी तक मुकेश जमानत पर था या न्यायिक हिरासत में. अदालत ने दूसरे मामलों की जानकारी और संबंधित जांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा था. लेकिन कोर्ट के मुताबिक, बाहरी उत्तर जिले के DCP की रिपोर्ट इन सवालों पर पूरी तरह खामोश रही.

रिपोर्ट में अतिरिक्त DCP ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने मामले में अपनी ओर से पूरी कोशिश की और अभी भी कोशिश जारी है. इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. जज ने कहा कि अगर अतिरिक्त DCP के मुताबिक यही पुलिस की बेस्ट कोशिश है तो अदालत के पास कहने के लिए कुछ नहीं है.

आरोपी खुले रहें तो अपराध करने का हौसला बढ़ता है - कोर्ट

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी MCOCA के पीछे की विधायी मंशा को लेकर संवेदनशील नहीं हैं. इस कानून का मकसद संगठित अपराध पर रोक लगाना है अगर MCOCA जैसे सख्त कानून के बावजूद आरोपी खुलेआम घूमते रहें और गंभीर अपराध करते रहें तो कानून बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों को समय पर गिरफ्तार कर लिया जाता, तो MCOCA लगाए जाने के बाद उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध शायद नहीं हो पाते.

अदालत ने कहा कि कई गंभीर अपराधों में आरोपी होने के बावजूद किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होना उसे आगे भी अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है इससे समाज में बेहद गलत संदेश जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की लापरवाही का खामियाजा इतने समय तक आम लोगों को भुगतना पड़ा, जबकि आरोपी कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे.

पुलिस कमिश्नर को जांच, अगली सुनवाई में JCP होंगे पेश

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि DCP की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के 11 जुलाई 2024 के उस सर्कुलर का जिक्र किया गया था, जिसमें जांच जल्द पूरी करने और समय पर गिरफ्तारी करने पर जोर दिया गया था. इसके बावजूद आरोपी करीब छह साल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान उन्हें और अपराध करने का समय और मौका मिला.

कोर्ट ने पुलिस की इस लापरवाही भरी कार्यशैली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि मामले की गंभीरता पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाई ही नहीं गई. अब कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई में संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. उन्हें रिपोर्ट के साथ अपनी टिप्पणी भी पेश करनी होगी.

कोर्ट ने जल्द जांच पूरी करने को कहा

अदालत ने जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चेताया कि जांच और चार्जशीट दाखिल करने में बहुत ज्यादा देरी से मुकदमे पर भी असर पड़ता है. समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण सबूत खत्म हो सकते हैं और गवाहों की याददाश्त कमजोर पड़ सकती है.

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