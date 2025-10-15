महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प

महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी बनाम गैर-मराठी विवाद शुरू हो गया है. इस बार मुंबई से सटे ठाणे जिले में नए विवाद ने जन्म ले लिया है. डोंबिवली में मंगलवार (13 अक्टूबर) को दुकान लगाने को लेकर मराठी और गैर-मराठी भाषी समूहों के बीच तीखी छिड़ हो गई.

यह बहस इतनी आगे बढ़ गई कि एक महिला दुकानदार ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास किया. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, चौंकाने वाला यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और महिला को रोका, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

विवाद के बीच पैदा हुआ गतिरोध

बताया जा रहा है कि गुप्ते रोड पर हुए इस विवाद के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई. शांति बहाल करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा.

गैर मराठी विक्रेताओं ने दुकान हटाने से किया मना

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मराठी भाषी महिलाओं के एक समूह ने त्योहारी सीजन के लिए दुकान लगाने के लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) से आधिकारिक अनुमति प्राप्त की थी. जब वे अपनी दुकान लगाने के लिए वहां पहुंचीं तो गैर-मराठी विक्रेताओं ने (जिन्होंने पहले से ही इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था) जगह खाली करने से इनकार कर दिया.

इस बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों समूहों में विवाद बढ़ गया. इस झड़प में ज्यादातर महिला विक्रेताएं ही थीं, जिनके बीच गाली-गलौज शुरू हो गई. पुलिस ने बड़ी मेहनत से मामले को शांत कराया. बता दें, महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर-मराठी का मुद्दा नया नहीं है. मराठी भाषी और गैर-मराठी भाषी लोगों के बीच कोई न कोई नया विवाद आए देखने को मिलता है.

