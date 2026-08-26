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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठी की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ऑटो-टैक्सी चालक

मराठी की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ऑटो-टैक्सी चालक

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को लेक लिया गया फैसला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है. ऑटो-रिक्शा, टैक्सी चालकों ने इसको लेकर PIL दायर की है और इस नियम को रद्द करने की मांग की है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 26 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बोलचाल का ज्ञान अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है.

मंगलवार, 25 अगस्त को दायर इस याचिका में चार नागरिक अधिकार संगठनों के साथ कुछ व्यक्तियों ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है. PIL पर बुधवार, 26 अगस्त को हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष उल्लेख किए जाने और सुनवाई होने की संभावना है.

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कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती

याचिका में महाराष्ट्र सरकार के गृह (परिवहन) विभाग की 12 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई है. इसके तहत महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण के साथ-साथ परमिट हासिल करने और उसके नवीनीकरण के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य शर्त बनाया गया है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रावधान के जरिए दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. PIL में दावा किया गया है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) के तहत देश में स्वतंत्र आवागमन और कहीं भी रहने-बसने के अधिकार के साथ-साथ भारत की एकल नागरिकता की संवैधानिक व्यवस्था के भी विपरीत है.

याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिए?

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे मराठी भाषा का सम्मान करते हैं और इसके प्रचार-प्रसार के खिलाफ नहीं हैं. उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं में कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी बोलते और समझते भी हैं. हालांकि, केवल भाषा के ज्ञान को लाइसेंस निलंबित करने या किसी व्यक्ति की आजीविका प्रभावित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता. PIL में यह भी तर्क दिया गया है कि संविधान और मोटर वाहन अधिनियम राज्य सरकार को इस तरह की भाषा संबंधी अनिवार्य शर्त लगाने का अधिकार नहीं देते.

मराठी भाषा को लेकर क्या हैं शर्तें?

सरकार की ओर से मराठी भाषा परीक्षा की प्रक्रिया की निगरानी कर रहे RTO अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई चालक RTO के समक्ष मराठी भाषा के ज्ञान को साबित करने में असफल रहता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस पहले तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. इसके बाद लाइसेंस को स्थायी रूप से निलंबित किए जाने का प्रावधान बताया गया है. यही शर्त नए परमिट जारी करने और मौजूदा परमिट के नवीनीकरण पर भी लागू होगी.

याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 मार्च 2017 के एक महत्वपूर्ण आदेश का भी हवाला दिया है. उस समय डिवीजन बेंच ने ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य करने वाले नवंबर 2016 के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया था.

अब इसी पुराने फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की नई अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया है. हाईकोर्ट इस PIL पर आज क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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Marathi MAHARASHTRA NEWS
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