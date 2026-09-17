मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म की भूख हड़ताल , दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

महाराष्ट्र स्थित बीड में मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया है, जिसके बाद मुंबई मार्च को भी फिलहाल टाल दिया गया है. इससे पहले मनोज पाटिल करीब 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए कहा था कि अब इलाज नहीं किया गया तो स्थिति मुश्किल हो सकती है.

इसी बीच बीजेपी विधायक प्रसाद लाड मुंबई से अहिल्यानगर के लिए रवाना हुए और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ पाटोदा पहुंचे. यहां मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री दादा भुसे, विधायक प्रसाद लाड, विधायक सुरेश धस और बीड के जिला कलेक्टर की मौजूदगी में मनोज जरांगे पाटिल के साथ बैठक शुरू हुई.

इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे पाटील ने कहा कि शिंदे समिति द्वारा खोजे गए 58 लाख रिकॉर्ड में एक भी रिकॉर्ड कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने इसकी लिखित गारंटी और रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणपत्र तथा उनकी वैधता देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की मांग की. उनका कहना है कि रिकॉर्ड खोजने के काम में वे अपने लोगों को भी लगाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे समिति ठीक से काम नहीं कर रही और सरकार भी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है.

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जरांगे की सरकार से प्रमुख मांगें क्या हैं?

सरकार की ओर से कहा गया कि सातारा, कोल्हापुर, पुणे और औंध के गजट को तीन महीने में जीआर जारी कर लागू किया जाएगा. हैदराबाद गजट के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संशोधित जीआर लाया जाएगा और इन प्रमाणपत्रों को वैधता देने की प्रक्रिया जारी रहेगी. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि शिंदे समिति को मिले 58 लाख रिकॉर्ड कम नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा मराठवाड़ा के चार जनप्रतिनिधियों के रद्द किए गए कुनबी प्रमाणपत्रों को वैध करने की बात भी कही गई.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने कहा कि सातारा गजट से संबंधित करीब 1100 पन्नों की रिपोर्ट है और इस पर कार्रवाई के लिए 3 से 4 महीने का समय चाहिए. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के लिए समय जरूरी है. हैदराबाद गजट से संबंधित याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है, लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि हैदराबाद गजट के जीआर पर रोक न लगे.

जरांगे पाटील ने हैदराबाद गजट में दर्ज संख्या के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र और वैधता देने की मांग की. उन्होंने हैदराबाद गजट के जीआर में संशोधन की भी मांग रखी. इसके साथ ही उन्होंने मराठा और कुनबी को एक ही मानने वाला जीआर जारी करने की मांग की. उनका तर्क था कि जिस तरह हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य और वैश्य वाणी को एक मानने वाला जीआर जारी किया गया है, उसी तरह मराठा-कुनबी के लिए भी जीआर होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता से पहले मराठा कुनबी था और नजरअंदाज होने के कारण उसे आरक्षण में शामिल नहीं किया गया, इस बात का उल्लेख जीआर में किया जाए.