मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार (15 सितंबर) को मुंबई कूच करने का ऐलान किया है. वह आज सुबह करीब 11 बजे जालना के अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए रवाना होंगे. जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है. मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन और अनशन को लेकर अनुमति का मामला अभी भी साफ नहीं हुआ है. जरांगे ने कहा है कि अगर अनुमति नहीं मिलती है, तो वह अकेले ही मुंबई जाएंगे.

मुंबई पुलिस ने एक बार फिर मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान में अनशन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद जरांगे ने पुलिस को एक नया पत्र भेजकर दोबारा अनुमति मांगी है.

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उन्होंने मांग की है कि कम से कम 50 लोगों को आंदोलन करने की इजाजत दी जाए. जरांगे ने कहा कि वह और उनके समर्थक पुलिस की ओर से तय सभी नियम और शर्तों का पालन करेंगे.

18 तारीख को तय समय पर प्रदर्शन की बात

जरांगे पाटिल ने अपने नए पत्र में कहा है कि वह 18 तारीख को दिए गए समय के अनुसार ही प्रोटेस्ट करेंगे. उन्होंने प्रशासन से आंदोलन के लिए अनुमति देने की अपील की है. उनका कहना है कि अगर आज दोपहर तक अनुमति नहीं मिली, तो वह कोर्ट का रुख करेंगे और आंदोलन की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल करेंगे.

जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया है कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद वह मुंबई जाने से पीछे नहीं हटेंगे. वह आज करीब 11 बजे अंतरवाली सराटी से अकेले मुंबई के लिए रवाना होंगे. उनके मुंबई कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ी तैयारी की है.

रास्ते में तैनात रहेगा भारी पुलिस बल

जरांगे पाटिल की मुंबई यात्रा के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा. सुरक्षा व्यवस्था में 3 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 10 पुलिस निरीक्षक, 30 पुलिस उपनिरीक्षक, 200 सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और 490 पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे. इसके अलावा 265 होमगार्ड और SRPF की 3 टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं.

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पुलिस का कहना है कि जरांगे के मुंबई रवाना होने के दौरान किसी तरह का आंदोलन, रास्ता रोकने या अप्रिय घटना की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए एहतियाती इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन की नजर अब इस बात पर है कि आज दोपहर तक अनुमति को लेकर क्या फैसला होता है.