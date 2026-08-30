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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मुंबई कूच का ऐलान

मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मुंबई कूच का ऐलान

मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है. जरांगे का कहना है कि 12 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुंबई कूच करेंगे.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 11:04 AM (IST)
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मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटील ने महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर समयसीमा देते हुए बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर 12 सितंबर तक मराठा समाज की प्रमुख मांगों पर सरकार ने ठोस फैसला नहीं लिया, तो राज्यभर से मराठा समाज मुंबई की ओर कूच करेगा.

जरांगे पाटील ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को सीमित करने की कोशिश कर रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि मराठा समाज की संख्या और आंदोलन की ताकत को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने महाराष्ट्र के साथ-साथ मुंबई में रहने वाले मराठा समाज के लोगों से अपील की कि आंदोलन के दौरान आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो. जरांगे ने कहा कि मुंबई में ऐसा शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को यह स्पष्ट हो कि मांगों का समाधान नहीं होने के कारण मराठा समाज को मुंबई का रुख करना पड़ा है.

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कुणबी के जरिए स्थायी आरक्षण की मांग

मनोज जरांगे पाटील ने एक बार फिर कहा कि मराठा समाज को स्थायी और प्रभावी आरक्षण दिलाने का रास्ता कुणबी आरक्षण से ही निकल सकता है. उन्होंने SEBC, EWS, सारथी और कुणबी से जुड़े सरकारी GR सहित अन्य मुद्दों को भी आंदोलन में प्रमुखता से उठाने की बात कही.

जरांगे ने आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंदोलन के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ या पत्थरबाजी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.

12 सितंबर को मुंबई आंदोलन की आगे की रणनीति का ऐलान

जरांगे पाटील के मुताबिक, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से मराठा समाज के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा. इसके बाद 12 सितंबर को मुंबई में आंदोलन की अगली दिशा और रणनीति की घोषणा की जाएगी.

उन्होंने सरकार को करीब 15 दिन का समय देते हुए सख्त रुख अपनाया. जरांगे ने कहा कि अगर इस अवधि में मराठा समाज की मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलनकारियों को मुंबई से वापस लाना उनके लिए संभव नहीं होगा और वह खुद भी वापस नहीं लौटेंगे.

29 अगस्त से 12 सितंबर तक सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी

जरांगे ने समर्थकों से कहा कि 29 अगस्त से 12 सितंबर तक सुबह और शाम आंदोलन स्थल पर मौजूद रहकर सरकार पर मांगें स्वीकार करने का दबाव बनाया जाए. उनका कहना है कि इस अवधि में आंदोलन को लगातार मजबूत किया जाएगा.

मुंबई को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का संकेत

जरांगे पाटील ने समर्थकों से बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मुंबई में चारों दिशाओं से आंदोलनकारियों की मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों के जरिए मुंबई पहुंचने की भी बात कही.

इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के मराठा समाज से अपील की कि शहर में आने वाले आंदोलनकारियों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग किया जाए.

गणेशोत्सव के दौरान आंदोलन से बढ़ सकती है चुनौती

जरांगे के मुंबई आंदोलन के ऐलान के बीच सरकार और प्रशासन के सामने एक अहम चुनौती भी सामने आ सकती है. 14 सितंबर से महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू होना है, जो करीब 11 दिनों तक चलेगा. मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है.

ऐसे में यदि उसी समय बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकारी मुंबई पहुंचते हैं, तो यातायात, सार्वजनिक व्यवस्था और गणेशोत्सव से जुड़े आयोजनों पर संभावित असर को लेकर प्रशासन को अतिरिक्त तैयारियां करनी पड़ सकती हैं.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 30 Aug 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange MUMBAI NEWS
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