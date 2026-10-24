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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठा आंदोलन रोकने के लिए 500 करोड़? मनोज जरांगे के दावे से हलचल

मराठा आंदोलन रोकने के लिए 500 करोड़? मनोज जरांगे के दावे से हलचल

मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन को रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये देने की कथित साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने पीएम मोदी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जांच की मांग की.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 24 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. जरांगे ने आरोप लगाया है कि मराठा आंदोलन को रोकने और उन्हें चुप कराने के लिए 500 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले की जांच कराने की मांग की है.

गुरुवार को जालना में पत्रकार परिषद के दौरान मनोज जरांगे ने एक कथित ऑडियो क्लिप सुनाई. उन्होंने दावा किया कि इसमें उनके खिलाफ साजिश रचने और मराठा आंदोलन को कमजोर करने से जुड़ी बातचीत है. जरांगे के मुताबिक, कथित बातचीत में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के माध्यम से 500 करोड़ रुपये देने का जिक्र है.

शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'

जरांगे ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और मराठा आंदोलन को बंद कराने की कोशिश हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द जांच नहीं हुई, तो वह अगले एक-दो महीनों में और ऑडियो क्लिप जारी करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मामले की सच्चाई सामने नहीं लाते, तो उन पर भी संदेह होगा.

सबूत हैं तो शिकायत दर्ज कराएं- बावनकुले 

इस मामले पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर जरांगे के पास कथित लेन-देन और साजिश से जुड़े ठोस सबूत हैं, तो उन्हें मीडिया में बयान देने के बजाय आधिकारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर सरकार मामले की जांच कराएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस बयान के बाद अब मामले में आधिकारिक शिकायत और जांच को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं.

शिवसेना ने मुख्यमंत्री से की फॉरेंसिक जांच की मांग

ऑडियो क्लिप को लेकर शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल शेवाले, मिलिंद देवरा, रविंद्र वायकर और विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर शामिल थे.

प्रतिनिधिमंडल ने कथित लेन-देन की गहन जांच कराने और ऑडियो क्लिप की सत्यता का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की. इस जांच से ही क्लिप की प्रामाणिकता और उसमें कही गई बातों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

कांग्रेस ने ED जांच और गिरफ्तारी की मांग की

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए.

सपकाल ने सवाल उठाया कि 500 करोड़ रुपये कहां से आए, कौन लेकर आया और किसे दिए गए. उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम लेते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की. ये मांगें कथित ऑडियो क्लिप में लगाए गए आरोपों के आधार पर की गई हैं, जिनकी पुष्टि होना अभी बाकी है.

एकनाथ शिंदे ने आरोपों पर क्या कहा?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन आरोपों पर कहा था कि उन्होंने न तो किसी को 500 करोड़ रुपये दिए हैं और न ही किसी से लिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर जरांगे के पास सबूत हैं, तो उन्हें संबंधित जांच एजेंसी को सौंपना चाहिए. शिंदे ने मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाने की बात भी कही थी. एकनाथ शिंदे ने जरांगे से यह भी कहा कि आरोप लगाने और राजनीति करने के बजाय उन्हें मराठा समाज के सवालों पर ध्यान देना चाहिए.

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मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर मामले की जल्द जांच नहीं हुई, तो वह और खुलासे करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि 2029 के चुनाव में मराठा समाज उनका साथ नहीं देगा.

फिलहाल, 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन और ऑडियो क्लिप की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अब देखना होगा कि मामले में आधिकारिक जांच शुरू होती है या नहीं और संबंधित पक्षों के आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 24 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange
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