पुणे महानगरपालिका में BJP की मेयर बनना तय, तीन बार की पार्षद मंजुषा नागपुरे संभालेंगी पद

बीजेपी की तीन बार की पार्षद मंजुषा नागपुरे पुणे महानगपालिका की मेयर बनने के लिए तैयार हैं. हालांकि औपचारिक चुनाव 9 फरवरी को निर्धारित हैं, लेकिन नागपुरे का चुनाव बिना किसी मुकाबले के होने की संभावना है. 165 सदस्यीय नगर निकाय में पार्टी की संख्यात्मक ताकत को देखते हुए नागपुरे मेयर की कुर्सी संभालेंगी. बीजेपी ने 165 में से 119 वार्ड में जीत हासिल की है.

पार्षद मंजुषा नागपुरे ने BJP नेतृत्व को दी बधाई

चुनाव अधिकारी को अपना नामांकन सौंपने के बाद, नागपुरे ने बीजेपी नेतृत्व को उन्हें यह अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे दिवंगत उपमुख्यमंत्री और पुणे के पालक मंत्री अजित पवार याद आते हैं. मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती थी."

RSS से जुड़ा रहा पार्षद मंजुषा नागपुरे का परिवार

सिंहगढ़ क्षेत्र से इस पार्षद का परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है. मंजुषा नागपुरे के पास मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है. बोपोडी क्षेत्र से बीजेपी टिकट पर नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले आरपीआई (ए) नेता परशुराम वाडेकर ने उप महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है.

पुणे महानगरपालिका में किस पार्टी को कितनी सीटें?

पुणे महानगरपालिका में कुल 165 सीटें हैं. इसमें BJP ने 165 में से 119 सीटें जीतीं, जबकि अजित पवार गुट की एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने मिलकर 30 सीटें हासिल कीं। कांग्रेस ने 15 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) को सिर्फ एक सीट मिली.

16 जनवरी को 29 महानगपालिका चुनाव के आए थे नतीजे

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए दिवंगत नेता अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (एसपी) से गठबंधन किया था. लेकिन बीजेपी को यहां बड़ी सफलता हासिल हुई. बता दें कि पुणे समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को चुनाव हुए थे जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए थे.