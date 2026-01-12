Maharashtra News (Mumbai): महाराष्ट्र में मुंबई की नवी टाउनशिप में रहने वाले 56 सील के एक लोन अंडरराइटर को कथित तौर पर कंसल्टेंट फॉर्ड ने 72.7 लाख रुपये का धोखा दिया है. पुलिस के मुताबिक, यह ठगी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर दी गई है. वहीं अगर पीड़ित की बात की जाए तो यह बेलापुर का निवासी है.

यूएसडीटी में निवेश का लालच

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों ने पीड़ित को यूएसडीटी (टेथर) में पैसा लगाकर उच्च ऋण रिटर्न का लालच देकर धोखाधड़ी के जाल में फंसा लिया था. आरोपियों ने पहले क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का वादा करके पीड़ित का साख और विश्वास जीता. इसके बाद मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग वेबसाइटों के जरिए बताए गए खातों में बड़ी रकम जमा करवाई गई.

संपर्क टूटते ही खुली ठगी की परत

कुछ समय बाद हुआ यूं कि धोखेबाजों ने पीड़ित से सभी संबंध तोड़ दिए. पीड़ित को जब पता चला कि उसे निवेश प्लेटफार्मों से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, तब उसे फील हुआ कि मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रही है. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने रविवार को पांच अज्ञात लोगों और तीन वेब प्लेटफॉर्म के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 319(2) (व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी) और 3(5) (सामान्य उद्देश्य) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस की सभी टीमें आरोपियों की पहचान और रकम के ट्रेल का पता लगाने में गंभीरता से जुटी हुई हैं.

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग डिजिटल मुद्राओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है जिसका मकसद कीमतों में उतार-चढ़ाव करके मुनाफा कमाना है, जिसे आप कम दाम पर खरीद कर ज्यादा दाम में बेच सकते हैं, और इसमें कुछ लोग लालच में आकर पैसे निवेश करते हैं,

लेकिन याद रहे कि निवेश करते समय इसमें अक्सर ठगी के मामले देखने को मिलते हैं. जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि महाराष्ट्र के नवी टाउनशिप में रहने वाले 56 वर्षीय एक लोन सलाहकार को क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी में कथित तौर पर 72.7 लाख रुपये का चूना लगाया गया है.