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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रधाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा

धाराशिव: दोस्तों के साथ लड़की को किया किडनैप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा

धाराशिव जिले के कलंब कस्बे में एकतरफा प्यार के चलते फिल्मी स्टाइल में लड़की की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया है. प्रेमी ने लड़की के घर जाकर उसकी मां और बहन को तलवार दिखाकर किडनैप किया था.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 07 Nov 2026 11:19 AM (IST)
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धाराशिव जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. धाराशिव जिले के कलंब कस्बे में एकतरफा प्यार के चलते एक युवती का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया. लड़की की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया है.  यहां युवती के पीछे पड़ा एक व्यक्ति उसके घर पहुंचा, वहां उसने उसकी मां और बहन को दरांती दिखाकर डराया-धमकाया और युवती का अपहरण कर लिया. 

आरोपी के साथ कुछ और लोग भी थे, जिनकी मदद से वो एक चार पहिया वाहन में बैठकर मौके से फरार हो गए. हालांकि, पुलिस की तुरंत कार्रवाई के कारण युवती सही सलामत घर वापस आ गई, लेकिन इस घटना में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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आरोपी के साथ 4 युवक शामिल

धाराशिव जिले के कलंब कस्बे में एकतरफा प्यार के चलते सिनेमा स्टाइल में किडनैपिंग की एक डरावनी घटना हुई है. कलंब तालुका के बोरदा गांव में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक युवक लड़की के घर गया और उसकी मां और बहन को तलवार दिखाकर उसे घर से किडनैप कर लिया.

इस घटना में आरोपी के साथ चार और युवक शामिल थे. इन युवकों ने लड़की को जबरन अर्टिगा कार में बिठाया और कलंब शहर से कार को आराम से भगा ले गए. भागते समय उन्होंने सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में डाल दी.

पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बचाया

पुलिस ने कार का पीछा किया और आखिर में उसे कलंब शहर से दूर अंबाजोगाई में रोक लिया. जब कार रोकी गई, तो इन युवकों ने हाथ में दरांती लेकर युवती को पकड़ लिया. उन्होंने धमकी दी कि या तो तुम उसे मार दोगे या मैं उसे मार दूंगा. युवक ने आधे घंटे तक पुलिस के सामने युवती के साथ दरांती की. पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार युवक को पकड़ लिया.

युवक के हाथ में दरांती से एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस बीच, इस घटना से धाराशिव जिले में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन तीन आरोपी फरार हो गए हैं. घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अपनी जान जोखिम में डालने वाले पुलिसकर्मी हनुमंत गायकवाड़ की तारीफ भी हो रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:19 AM (IST)
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