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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर

मालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर

मालेगांव में बैलपोला त्योहार के दिन प्रसाद चढ़ाते समय एक बैल ने मंगलसूत्र का तीन तोला सोने का चेन निगल लिया. इसके अलावा बैल के पेट से बॉल और नायलॉन का तार भी निकला है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 25 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मालेगांव से एक बैल द्वारा सोने का मंगलसूत्र निगलने का मामला सामने आया है. दरअसल, बैल ने प्रसाद खिलाते समय थाली से मंगल सूत्र भी निगल लिया. वहीं पशु चिकित्सकों ने छोटी सी सर्जरी कर बैल के पेट से सोने का मंगलसूत्र निकाल लिया.

दरअसल, चालीसगांव में तालुका के वेटेरिनरी डॉक्टर ने उस किसान को बड़ी राहत दी जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज था कि दोनों बैलों में से किसने चेन निगला है. डॉक्टर ने मॉडर्न एक्स-रे जांच के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सही जगह ढूंढकर सफलतापूर्वक सर्जरी की और तीन तोला सोने का चेन सुरक्षित रूप से निकाल लिया. त्योहार के दिन, मालेगांव वनपत के एक किसान शिवाजी बोरसे ने बैलों की पूजा की और उन्हें नैवेद्य चढ़ाया.

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प्रसाद खाते समय निगला मंगलसूत्र

एक बैल ने थाली में रखे प्रसाद के साथ करीब तीन तोले का सोने का मंगलसूत्र निगल लिया. बोरसे के पास दो बैल थे, इसलिए नैवेद्य चढ़ाने की जल्दी में यह कीमती चीज़ किस बैल ने निगली, यह बड़ी दुविधा थी. किसान शिवाजी बोरसे दोनों बैलों को चालीसगांव के वेटनरी जनरल हॉस्पिटल ले आए.

बैल की सर्जरी की गई

तुरंत, मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोनों बैलों का पूरी तरह से एक्स-रे किया गया. इस जांच से पता चला कि किस बैल ने चीज़ निगली थी. डाइजेस्टिव सिस्टम में सही जगह का पता लगाने के बाद, डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी और कुशलता से सही जगह पर सर्जरी की.

पेट से ये चीजें भी निकलीं 

सटीक प्लानिंग की वजह से, पेट में फंसा पूरा तीन तोले का सोने का चेन सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया. साथ ही, दो टेनिस बॉल के साइज की प्लास्टिक बॉल, नायलॉन का तार, दो एक रुपये के कॉइन के भी मिला. सर्जरी के बाद बैल अच्छी हालत में और स्थिर है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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