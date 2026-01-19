मालेगांव: मेयर पद से जुड़ी बड़ी खबर, ISLAM पार्टी ने इस दल से मांगा समर्थन, चर्चा जारी

मालेगांव में मेयर पद के लिए किसी के पास बहुमत नहीं है. मेयर पद के लिए इस्लाम पार्टी (The Indian Secular Largest Assembly of Maharashtra ) ने AIMIM से समर्थन मांगा है. मालेगांव में इस्लाम पार्टी ने AIMIM से समर्थन मांगा है और दोनों दलों में बातचीत जारी है. मालेगांव महानगरपालिका चुनाव के बाद मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 43 है. यहां कुल 84 सीटें हैं. किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है.

मालेगांव में ISLAM पार्टी को सबसे अधिक सीटें

इस्लाम पार्टी मालेगांव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. चुनाव में इस पार्टी ने 35 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM 21 सीटों पर जीत हासिल कर दूसरे नंबर पर रही. समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर सफलती मिली है. बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली. जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 18 सीटें हासिल हुईं. इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गईं हैं.

मालेगांव में किसने कितनी सीटें जीती?

ISLAM पार्टी- 35

AIMIM- 21

समाजवादी पार्टी- 5

बीजेपी- 2

शिवसेना (शिंदे गुट)- 18

कांग्रेस- 3

ISLAM पार्टी को 41.7 फीसदी वोट

मालेगांव महानगरपालिका चुनाव में 'इस्लाम पार्टी' के प्रदर्शन की पूरे महाराष्ट्र में चर्चा की जा रही है. मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में नई नवेली ISLAM पार्टी ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की बल्कि 41.7 फीसदी वोट भी हासिल किए. ओवैसी की पार्टी AIMIM को 25 फीसदी वोट मिले. जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 21.4 फीसदी वोट मिले. महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव गुरुवार (15 जनवरी) को हुए थे. इसके बाद शुक्रवार (16 जनवरी) को नतीजे घोषित किए गए थे.

कौन हैं ISLAM पार्टी के संस्थापक?

आशिफ शेख रशीद ने इस्लाम (ISLAM) पार्टी की स्थापना की. आशिफ शेख अविभाजित एनसीपी के नेता रहे हैं. वो NCP से एमएलए भी रह चुके हैं. उन्होंने अगस्त 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई थी. इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल रहे हैं. साल 2021 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने शरद पवार की अविभाजित एनसीपी का दामन थामा था. मालेगांव महानगरपालिका चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद आशिफ शेख रशीद की सियासी जमीन और मजबूत हुई है.